奧州大麻農場 華人命案疑財殺

案發大麻農場。（本報檔案照）

奧克拉荷馬州 （(Oklahoma，奧州）近日傳出1處大麻農場3男1女中國人遭「行刑式處決」，另一人受傷送醫。媒體報導警方已將兇嫌拘捕，相信兇手與被害人熟悉，研判非隨機殺人。洛杉磯一位華人 大麻業者正在當地指導種植大麻，相信涉事者可能來自中國福州，兇手因利益糾紛產生的矛盾激化而殺人；並指出由於部分華人在當地違規種植大麻，導致亂象叢生。

賺大麻暴利 速圓美國夢

Andy Ho曾在南加長期從事大麻種植，目前正在奧克拉荷馬州指導當地業者種植大麻。他說，因當地醫用大麻合法化 ，導致申請種植執照者劇增，但華人申請者占一半以上，當地官方對於大麻種植管理也有很多不完善之處。命案發生的大麻農場，距離他所在的地方有兩個半小時車程。在當地種大麻的華人，絕大多數是來自中國福州。他們來美國並沒有帶太多錢，不熟悉英文，為了快速賺錢，到美國不久，看到種大麻有暴利，且來錢很快，就加入大麻業。常常聽他們說，等賺夠錢了，就去當老闆，開餐館、經營按摩店。即使沒有開店，自己腰包也鼓鼓的。

他表示，福州人有個好的傳統習慣，就是喜歡「抱團取暖」，若自己資金不夠，鄉親們大家一起集資湊錢。這樣就可以獲得足夠啟動資金，大約100萬或200萬元，幾個人就開始經營大麻農場。雖然鄉親合夥人似乎很團結做生意，但之間並沒有深厚感情，只是為了賺錢才到了一起。一旦發生利益衝突，就互相「勾心鬥角」。

經營者矛盾 累積成仇恨

他說，自從到了奧州後，就看到華人種植大麻業者之間的亂象，比如發生利益糾紛，就互相告狀，有的大麻農場因此關閉，有的因此成了勢不兩立的仇人。有的農場種植大麻有好收入，成員之間就因為誰分錢多少、是否報假帳產生互攻。有的種植不好，就互相埋怨沒有用好的方法，不願再掏錢集資。日積月累，矛盾愈來愈激烈。所以說，之所以發生大麻農場兇殺案，兇手與受害者之間的矛盾也是長期積累導致。

開豪車出入 當地人反感

華人在當地種植大麻，往往土地面積很大，但實際種植大麻農場規模並不大。由於華人種植大麻業者喜急功好利，加上技術不精，育苗母樹不願意每年更新，而是繼續用原有大麻母樹育苗，這樣一來收成每況愈下。同時，部分華人業者違規種植，為了多賺錢，走黑市銷售。同時不願遵守大麻農場規範，隨便排放廢水，亂丟廢棄物，隨意用殺蟲劑污染地下水等等。換句話說，有些華人除了申請執照是合法的，其餘的都是憑自己想法隨便搞，以致當地很多曾種植大麻的農場，官方規定今後不再種植大麻了。也有一些華人大麻業者表現財大氣粗，開豪車出沒當地，有的甚至非法種植銷售大麻，令當地居民反感。