3賊剪斷警報入室洗劫 破牆偷走藏在牆裡的保險櫃

竊賊砸開了房屋的牆壁，並偷走了裡面的保險櫃。（Nextdoor T.T）

洛杉磯 縣華人居民比率極高的天普 市（Temple city），近日一戶人家被專業竊賊入室搶劫，竊賊熟練地剪斷警報線，在受害人家裡游刃有餘地尋找值錢物品，還識別出藏在牆裡的保險 櫃，並破牆偷走。

影片來源：Nextdoor T.T／記者劉子為後製

案件11月16日發生在天普市La Rosa大道一住宅，根據房屋監控錄像，房屋主人中午11點26分離開家門，三名身穿黑衣的竊賊在12點03分被監控攝像捕捉，房屋主人12點半趕回家時，竊賊已經離開。

在這短短二十分多分鐘內，警報系統被竊賊剪斷並粉碎，竊賊不疾不徐地在房屋內徘徊，從容不迫地搜刮值錢物品。竊賊還找到了藏在牆裡的保險櫃，砸開了牆壁並拿走保險櫃。房屋主人透露，家裡還有三個小保險櫃，其中一個被整箱帶走，一個被毀壞，由此可見竊賊非常有經驗。

房屋主人將遭遇分享在社媒平台上，好幾位住在附近區域和城市的網友表示，這三名竊賊十分眼熟，並有人表示自己的家也被這三名竊賊入室搶劫過，並曬出了相關照片。照片上的竊賊和房屋主人視頻裡的竊賊身型相似，且穿著一模一樣的鞋，幾乎可以確定是同一夥人。

評論區的網友們紛紛對房主遭遇表示遺憾，有人建議房主升級警報系統；有人建議房主回憶最近是否有讓像維修人員這樣的外人進過家門，因為感覺竊賊對房屋構造十分熟悉；有人對社區治安表示無能為力，表示這三個人作案數起居然還未被抓捕；更有憤怒的居民號召家家戶戶都應該持槍，這些罪犯應該得到更重懲罰。

年末治安案件增多，房屋主們應加強安全防範意識，一定要打開監控攝像的異常提醒，並且建議選擇即便被剪斷也會報警的警報系統。