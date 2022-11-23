華人地產經紀 詐2280萬判20年

被告史銳雪。（本報檔案照）

洛杉磯縣亞凱迪亞 （Arcadia）華人地產經紀史銳雪（Ruixue “Serena” Shi，音譯），21日被判在聯邦監獄服牢刑20年。被告謊稱在內陸河濱縣科奇拉谷（Coachella Valley）投資 酒店和康斗，募集逾2280萬元資金，多數受害者來自中國。她挪用資金揮霍享受，購名牌汽車 、休閒旅遊和買高檔服裝。

據聯邦檢察官辦公室表示，被告史銳雪刑期由聯邦法官克勞斯納（R. Gary Klausner）宣判，法官還命令被告支付賠償金3584萬多元。現年38歲的被告史銳雪2021年10月對一項電匯欺詐罪認罪，當執法部門發現她一直試圖通過各種手段逃避罪責，自2020年8月以來一直被拘押。

被告承認2015年11月至2018年7月間，投資海德度假村和公寓項目（Hyde Resorts and Residences Coachella Valley）。該項目是207個單位的豪華公寓和酒店綜合體，有9萬5000平方英尺會議廳、游泳池、水療中心、健身中心和其它設施。

史銳雪聯繫了該項目的潛在投資者，他們大多來自中國，她通過在酒店做促銷、電台和微信等社交平台做廣告，來吸引中國的投資者。她告訴投資者，海德開發項目計畫2017年開始建設。投資者以40萬到70萬元不等價格購買公寓，且需要先支付40%預付款，她承諾這些投資者，會幫助他們在美國的銀行辦理剩餘款項的貸款。

海德項目的中國投資者被騙將藉此獲得EB-5投資移民簽證， 一名受害者告訴調查人員，她被告知如在該項目投資50萬元，可獲得綠卡。史銳雪還告訴投資者，在科奇拉山谷購買一塊47英畝土地，實際上她只購買了20畝。她還虛假告知投資者已獲得該開發項目的開發批准，其中包括重新對項目土地地目進行分區，但實際上沒有此類批准，所謂項目從未動工。

銀行紀錄顯示，被告將投資者資金轉到個人帳戶，然後挪用部分資金用於個人揮霍。花費220萬元用於中國、法國、泰國等地旅遊，花費29萬5000元購買豪華汽車和購買高檔衣服。