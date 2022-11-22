快餐店招聘熱 貢獻7成崗位 帶動餐飲業

位於巴沙迪那市（Pasadena) 新開的巴西烤肉餐廳，每天都座無虛席，十分火爆，一家店內約有30名服務員。（記者朱敏梓／攝影）

南加 州快餐店掀起的招聘熱潮，使餐廳的整體就業 人數接近新冠大流行前的水平。根據最新數據，8 月份在洛杉磯、橙縣、河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的所有類型的餐館企業中，在職員工共有63萬1500 人。

近一年來，南加州 因新冠疫情而重新招聘的餐館，增加了4萬700名員工，增幅為6.9%，幾乎是自 1990年以來每年2.4%的平均增幅的三倍，其中快餐店貢獻了三分之二的就業崗位。南加州餐廳的就業率恢復到2019年8月的98%，距離全面復甦僅差1萬800 人，這是經濟復甦的一大跡象。

隨著經濟重新開放，快餐店滿足了大流行時代的更多需求。快餐的便攜性非常適合外帶或外賣。快餐店的戶外用餐區讓一些用餐者更加舒適。此外，即使家庭預算因通貨膨脹受到影響，快餐的較低價格也依舊非常有吸引力。

8月份，快餐店在南加當地創造了35萬8300個工作崗位，比2019年8月大流行前的數字高出5%，在經濟復甦的一年內增加了2萬7200名員工，增幅為8.2%，是歷史招聘速度的三倍。

而坐下來的餐廳通常在辦公樓聚集的城市中心發展得更好。8月份，提供全方位服務的餐館有27萬3200名員工，比大流行前的工作崗位低9%。員工人數在一年內增加了1萬3500人，增長5.2%。

總體來說，快餐店就業在7月創下歷史新高，而全方位服務餐廳則處於2014 年的水平。