加州疫期270萬職缺已復甦 就業連13個月增長

加州已恢復新冠肺炎疫情流失的所有工作。（美聯社）

美聯社報導，加州 已恢復新冠肺炎疫情 間所失去的270萬個工作崗位，這通常意味著經濟衰退結束。然加州目前卻傳出科技業裁員消息，「可能出現經濟衰退」的警告聲不斷，蒙上經濟不穩的陰影。

州府資料顯示，加州雇主10月新增5萬6000個工作崗位，醫療健保、休閒、酒店等產業強勁增長，這也是加州連續13個月出現就業 增長。

羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）經濟學教授宋元勛（Sung Won Sohn，譯音）表示，「這場疫情讓加州歷經史上最嚴重的失業之一。如今復甦夠強勁，這是個重要里程碑。」

儘管有好消息，然加州官員卻一直警告可能出現的經濟衰退。通膨率居高不下，美聯儲提高利率，對其他經濟體產生效應。矽谷知名科技公司如臉書（Facebook）、Lyft、思科（Cisco）、Salesforce等宣布裁員。加州政府也預估明年將出現250億元預算赤字。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在聲明中表示，「加州現在已完全恢復因疫情引發衰退而失去的工作，但這不是終點。」

這些矛盾訊息，讓人們很難解釋這個世界第五大經濟體目前的經濟現狀。

加州就業發展局（EDD）前主任柏尼克（Michael Bernick）說，加州此波因疫情造成衰退後的就業復甦，明顯快於過去的經濟衰退，當時用了六年才恢復所有失去的工作崗位。

然與其他州相比，加州在恢復工作崗位上進展緩慢。

宋元勛說，「某種程度上，我們落後全美經濟。科技業曾是加州經濟主力，但現在已成了拖累。」

在聖塔克魯茲（Santa Cruz）擁有四家冰淇淋店和一家咖啡館的戴維斯（Zachary Davis），疫情開始時解僱75名員工中的70人，兩年多後有了85位員工。

他說，帳面上公司銷售恢復正常，但情況卻大不相同，一些有經驗的員工選擇不回到工作崗位，導致勞動力短缺，如今員工多以大學生或應屆畢業生。

疫情前擁有拖車公司與汽車維修店的歐文（Jerry Irvin），疫情後關掉公司，兩年多來靠失業救濟金為生，但他後來找到另一分工作。他認為大家還是不要放棄工作的希望。