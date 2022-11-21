我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

南加租金 USC預估至2024年增長放緩

記者朱敏梓／洛杉磯報導

根據南加州大學（USC）最新報告顯示，受到租金飆升影響的租戶，在未來兩年租金上漲形勢將得到一定緩解。不過，研究表示，經濟不確定性給前景蒙上陰影，很難預測未來的具體走勢。

根據南加州大學Casden Multifamily Forecast報告，通貨膨脹、利率上升和不斷變化的移民模式，使得預測未來變得困難。報告預測，到2024年夏季，租金上漲幅度較小，空置率較高。對於過去一年半空置公寓租金上漲18% 的租戶來說，這是個好消息.

根據預測，未來兩年洛杉磯縣的公寓租金每年僅上漲2.4%，橙縣（Orange County）每年上漲 3-4%，內陸帝國（Inland Empire）每年上漲5-7%。

南加州大學Lusk房地產中心主任理查德格林（Richard Green）說，17%的租金增長不會年復一年地發生，預測經濟放緩的原因是有一些嚴重的向外遷移，特別是從洛杉磯縣。 這減輕了對房市的一些壓力，空置率略有上升，但還不足以看到租金下降。

跟踪預測公寓趨勢的 CoStar 表示，到2024 年夏季，洛杉磯縣新空置單元的租金將每年上漲2.4%，達到平均每月2289元。這低於年初8%的增長率。空置率將從今年的3.6% 上升到2024年的4.57%。

明年夏天橙縣租金將上漲3.1%，到2024年再上漲3.9%，達到每月2781元。相比之下，今年年初租金上漲了17%。橙縣的空置率也將小幅上升，到2024年底達到4.36%。這高於去年夏天的3.03%。

內陸帝國租金在2022年初上漲了13.3%，到明年夏天將上漲7.7%，然後在第二年再上漲7.1%，達到每月2230元。另一方面，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、河濱縣（Riverside）的職位空缺將減少，因為遠程工作會吸引更多人到該地區，尋求更便宜的租金和更多空間。南加州大學預測，到 2024年，內陸空置率將降至3.73%，低於去年夏天的4.26%。

儘管存在經濟不確定性，南加州大學還是冒險對南加州的31個子市場做出預測。預計高沙漠地區（High Desert）的租金上漲最快，這包括聖伯納汀諾市向北延伸到Victorville，向西延伸到Twentynine Palms的廣闊地區。到2024年夏天，那裡空置公寓的平均租金，預計將上漲17%至每月 1543元。

此外，從洛杉磯來看，英格伍（Inglewood）的租金在未來兩年僅上漲1%，預計洛杉磯市中心、韓國城和中城（Mid City ）地區的租金將上漲2%。

在長堤（Long Beach）和南灣（South Bay），到2024年，平均租金預計將每月上漲100元至1940 元，增幅為5%。華人聚集地聖蓋博谷（San Gabriel Valley ）的租金將上漲10%，巴沙迪那（Pasadena）的平均月租金為2580元，東聖蓋博谷城市的月租金為2081元。

比佛利山（Beverly Hills）和洛杉磯縣沿海城市，將保持該地區租金成長最快地區的地位。預計到 2024年，平均租金為每月3258元，比去年夏天的3105元增長5%。

租金 加州大學 南加

上一則

「撞死你又如何？」華女嚇跑碰瓷男

下一則

房貸數量降63% 有紀錄以來跌幅最大 華人區也重挫

延伸閱讀

大紐約地區留學生職涯徵才 跨世代校友交流

大紐約地區留學生職涯徵才 跨世代校友交流
洛杉磯太陽谷突發大火 蔓延2英畝影響5號高速路

洛杉磯太陽谷突發大火 蔓延2英畝影響5號高速路
烏克蘭逾400童因俄入侵喪命 赫松226人遭監禁、失蹤

烏克蘭逾400童因俄入侵喪命 赫松226人遭監禁、失蹤
橙縣辣妹咖啡店 穿比基尼陪聊

橙縣辣妹咖啡店 穿比基尼陪聊
洛縣部分地區今日降至冰點

洛縣部分地區今日降至冰點
洛杉磯縣局部本周日降溫至冰點

洛杉磯縣局部本周日降溫至冰點

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷