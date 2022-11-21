南加租金 USC預估至2024年增長放緩

根據南加州大學 （USC）最新報告顯示，受到租金 飆升影響的租戶，在未來兩年租金上漲形勢將得到一定緩解。不過，研究表示，經濟不確定性給前景蒙上陰影，很難預測未來的具體走勢。

根據南加 州大學Casden Multifamily Forecast報告，通貨膨脹、利率上升和不斷變化的移民模式，使得預測未來變得困難。報告預測，到2024年夏季，租金上漲幅度較小，空置率較高。對於過去一年半空置公寓租金上漲18% 的租戶來說，這是個好消息.

根據預測，未來兩年洛杉磯縣的公寓租金每年僅上漲2.4%，橙縣（Orange County）每年上漲 3-4%，內陸帝國（Inland Empire）每年上漲5-7%。

南加州大學Lusk房地產中心主任理查德格林（Richard Green）說，17%的租金增長不會年復一年地發生，預測經濟放緩的原因是有一些嚴重的向外遷移，特別是從洛杉磯縣。 這減輕了對房市的一些壓力，空置率略有上升，但還不足以看到租金下降。

跟踪預測公寓趨勢的 CoStar 表示，到2024 年夏季，洛杉磯縣新空置單元的租金將每年上漲2.4%，達到平均每月2289元。這低於年初8%的增長率。空置率將從今年的3.6% 上升到2024年的4.57%。

明年夏天橙縣租金將上漲3.1%，到2024年再上漲3.9%，達到每月2781元。相比之下，今年年初租金上漲了17%。橙縣的空置率也將小幅上升，到2024年底達到4.36%。這高於去年夏天的3.03%。

內陸帝國租金在2022年初上漲了13.3%，到明年夏天將上漲7.7%，然後在第二年再上漲7.1%，達到每月2230元。另一方面，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、河濱縣（Riverside）的職位空缺將減少，因為遠程工作會吸引更多人到該地區，尋求更便宜的租金和更多空間。南加州大學預測，到 2024年，內陸空置率將降至3.73%，低於去年夏天的4.26%。

儘管存在經濟不確定性，南加州大學還是冒險對南加州的31個子市場做出預測。預計高沙漠地區（High Desert）的租金上漲最快，這包括聖伯納汀諾市向北延伸到Victorville，向西延伸到Twentynine Palms的廣闊地區。到2024年夏天，那裡空置公寓的平均租金，預計將上漲17%至每月 1543元。

此外，從洛杉磯來看，英格伍（Inglewood）的租金在未來兩年僅上漲1%，預計洛杉磯市中心、韓國城和中城（Mid City ）地區的租金將上漲2%。

在長堤（Long Beach）和南灣（South Bay），到2024年，平均租金預計將每月上漲100元至1940 元，增幅為5%。華人聚集地聖蓋博谷（San Gabriel Valley ）的租金將上漲10%，巴沙迪那（Pasadena）的平均月租金為2580元，東聖蓋博谷城市的月租金為2081元。

比佛利山（Beverly Hills）和洛杉磯縣沿海城市，將保持該地區租金成長最快地區的地位。預計到 2024年，平均租金為每月3258元，比去年夏天的3105元增長5%。