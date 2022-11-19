疫情前後 運輸業暴起暴落 插隊者後悔了

疫情兩年中一度急劇爆發的運輸業迅速降溫當中，近期卡車拍賣活動明顯增加。（取材自北美卡車運輸協會）

過去疫情 兩年中一度賺得滿盆滿缽的南加州 運輸業面臨寒冬，美國許多大公司提早採購和巨量囤貨，加上數十年不遇的高油價，運輸業四面楚歌；尤其是剛入行不久的運輸新人，再次面臨轉換職業跑道挑戰，或乾脆選擇退休。

北美卡車運輸協會初略統計，與2021年相比，今年到目前為止，運輸量至少下降50%。該協會主席關逾表示，現在幾乎所有的卡車公司經營都非常困難。疫情期間很多大公司因面對疫情發展未知的壓力，提前巨量進口和囤貨，很多大公司的倉儲貨物足夠供應未來一年至兩年，直接導致美國的運輸業在前兩年的大爆發之後，下滑到目前嚴重「吃不飽」。加上油價暴漲，運輸業的現狀是，卡車多，業務少，很多卡車公司已經關門或重新洗牌。

關逾表示，疫情期間運輸業的高速發展，吸引很多人緊急進場，華人運輸也飛速發展。在疫情中一蹶不振的餐館、足浴也，關門之後很多人轉向運輸業，購買卡車，考商業駕照 ，其他的業主也紛紛大筆投入資金，各地駕駛學校雨後春筍，高峰時卡車駕照4000甚至5000元一張，現在已降低到1200元，當時的卡車數量和司機人數，增長都至少在50%左右。

然而目前運輸量大幅下降、運費成本激增、利潤劇減，很多後進場的、高價購買的卡車和其他設備，面對每月的高費貸款和保險等巨大壓力，只能選擇關門或另謀出路。加州新法案AB5，也是很多人最後決定出局的原因之一，加州很多卡車司機近期買車子就是因為AB5法案潛在威脅。

「我目前就是進退兩難」，疫情後從餐飲業轉行運輸業的張先生，目前面臨重新求職的選擇。來美30多年，先是做了20多年餐館；中美關係友好頂峰時期轉行旅行社，從大厨變成了導遊；美中貿易開戰和疫情之後，中國遊客幾乎歸零，餐飲老本行也回不去，意外發現運輸可以賺到手軟，沒想到入行不到兩年，就又面臨無貨可運的窘境。

不過，這次他的想法和以前不太一樣了。「疫情三年讓很多人對生活的看法改變了」，張先生說，如果說天災人禍和疫情隨時威脅脆弱的生命，不如回復慢節奏生活，拚命賺錢已放一邊，他現在開始認真思考，60歲了，乾脆退休算了。

不少老字號的華人運輸公司表示，運輸業現在找人非常不容易。從事運輸業幾十年的關逾說，他的運輸公司找修配廠工人，時薪20至25元，放在craigslist上面，兩個月沒人來應徵，一個電話都沒有。他表示，現在的缺人和之前的行業繁榮人員供不應求大不一樣，因為很多人換了行或退了行，看來運輸開始進入冷冬了。