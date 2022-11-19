我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

海運費劇降 業者提前囤貨 消費者未受惠

記者楊青／洛杉磯報導
2021年高峰期單位貨櫃一度飆至1萬8000元的美中海運運費，近期驟跌至1700元。（圖：美亞報關行提供）
2021年高峰期單位貨櫃一度飆至1萬8000元的美中海運運費，近期驟跌至1700元。（圖：美亞報關行提供）

2021年高峰期單位貨櫃一度飆至1萬8000元的美中海運運費，近期驟跌至1700元依然乏人問津。部分報關行樂觀預測全美今年年底三大節日好康豐富，各大商家將以出人意料大幅折扣搶占消費市場，百姓有望低價斬獲豐厚物品；不過運輸業者認為，全美目前是「倉滿停入」態勢，即便運費已大幅下降，但商家疫情期間打破常規大量囤貨導致其短期内無意大幅進貨，低廉運費有價無市，加上數十年不遇的通貨膨脹，降價好康，難。

報關行通常從大型批發商的進出口和物流走向，至少提前半年感知市場。美亞報關行市場經理Cherry孫表示，以他們的報關為例，貨物來自世界各地，海運方面主要來自中國、台灣和東南亞地區。疫情期間，各地由於人力缺乏，直接影響到生產和運輸，許多民生進口貨物物價暴漲。Cherry孫表示，2021年高峰期，一個標準集裝箱從中國到洛杉磯運費一度高達1萬8000元；但今年同期相比，已下降到1700元，回歸到疫情前運輸價格水平，且價格平穩，這意味著進口商成本會大幅度下降。

Cherry孫表示，美西地區作為全美最大的進出港口岸，疫情開始，2019和2020年最大的進口主要是防疫物品；2021年建材、家具以及家中的健身器材進口火爆；許多地區重新開放之後，旅行箱包的銷售也開始升溫。但2022年，從全球各地進口來美的物流量，明顯感覺到經濟下降，民眾對實體物品的消費和投入明顯減少，加上房市下行，不少華人建商一度火爆的櫥櫃和地板等都受到影響，影響不是點對點，而是點對面，放射狀。

Cherry指出，因為很多商家的訂貨在疫情期間比傳統更早，所以今年感恩節、聖誕節和新年的許多貨物，不少商家在8、9月份已經到貨並陸續上架，這些貨物的價格或許並未能夠充分體現目前的運價，一些熱門的貨物也可能依然會維持較高價格。

不過像Target等大型連鎖商家近期開始提前打折的情況看，今年年底三大節日大盤商家大幅度打折的可能性非常大，今年的黑色星期五前後，民眾很可能撿到許多意想不到的便宜

北美卡車運輸協會會長關逾表示，過去兩年確實運費暴漲，尤其是國際海運運費，一度高得離譜，去年長榮的員工年終獎是30個月薪水，船運公司賺得滿盆滿缽可見一番。不過他表示，由於東南亞和中國一直封控，而美國很多大公司因對疫情發展變化難以預測，早早提前進口囤貨，目前各地倉庫都呈爆滿狀況，以南加為例，現在很多倉庫外面堆滿了53呎大貨櫃等待進倉，這些情況一方面導致貨櫃奇缺，現在貨櫃的價錢已暴漲一倍，從平常的3萬元漲到6萬元，且一櫃難求；同時，大公司無法也無意繼續大量進口，低運費坐等成空。

關逾表示，大公司以及進口商已早早囤好了今年感恩、聖誕和新年三大節日的貨品。至於明年母親節這幾個重要節日的貨物，現有倉庫的庫存至少要一、兩年時間消耗，尤其是耐用品和不受時令期限的家具、沙發、汽車零件、聖誕樹等，加上目前全美居高不下的通貨膨脹，物價不可能大幅度下降。現在各地碼頭基本是空的，洛杉磯和長堤碼頭現在一周只開三至四天，因為沒有貨進來，因為倉庫已堆滿了貨。

他表示，疫情改變了很多人的消費習慣，有能力打折的大商家以實體店和網店齊頭銷售，比如在華爾市場（Walmart）拚網路銷售的同時，亞馬遜則大張旗鼓推出其實體店，全方位搶占市場；而小商家打折能力相當有限，總體看，三大節日傳統的大折扣優惠，愈來愈少。

疫情 東南亞 洛杉磯

上一則

疫情前後 運輸業暴起暴落 插隊者後悔了

延伸閱讀

夫婦詐紓困金2000萬 逃海外引渡洛杉磯受審

夫婦詐紓困金2000萬 逃海外引渡洛杉磯受審
霍華特當選 洛縣政委員會再度全女性

霍華特當選 洛縣政委員會再度全女性
洛縣房鑰計劃顧遊民 兩年4800間免費住

洛縣房鑰計劃顧遊民 兩年4800間免費住
洛杉磯火車盜竊團夥破獲 22嫌被捕1800萬元貨追回

洛杉磯火車盜竊團夥破獲 22嫌被捕1800萬元貨追回
掉落黃石公園深淵溫泉 證實為自洛杉磯亞裔遊客

掉落黃石公園深淵溫泉 證實為自洛杉磯亞裔遊客
任期屆滿 經文處長黃敏境將奉調回台

任期屆滿 經文處長黃敏境將奉調回台

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？