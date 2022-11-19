海運費劇降 業者提前囤貨 消費者未受惠

2021年高峰期單位貨櫃一度飆至1萬8000元的美中海運運費，近期驟跌至1700元。（圖：美亞報關行提供）

2021年高峰期單位貨櫃一度飆至1萬8000元的美中海運運費，近期驟跌至1700元依然乏人問津。部分報關行樂觀預測全美今年年底三大節日好康豐富，各大商家將以出人意料大幅折扣搶占消費市場，百姓有望低價斬獲豐厚物品；不過運輸業者認為，全美目前是「倉滿停入」態勢，即便運費已大幅下降，但商家疫情 期間打破常規大量囤貨導致其短期内無意大幅進貨，低廉運費有價無市，加上數十年不遇的通貨膨脹，降價好康，難。

報關行通常從大型批發商的進出口和物流走向，至少提前半年感知市場。美亞報關行市場經理Cherry孫表示，以他們的報關為例，貨物來自世界各地，海運方面主要來自中國、台灣和東南亞 地區。疫情期間，各地由於人力缺乏，直接影響到生產和運輸，許多民生進口貨物物價暴漲。Cherry孫表示，2021年高峰期，一個標準集裝箱從中國到洛杉磯 運費一度高達1萬8000元；但今年同期相比，已下降到1700元，回歸到疫情前運輸價格水平，且價格平穩，這意味著進口商成本會大幅度下降。

Cherry孫表示，美西地區作為全美最大的進出港口岸，疫情開始，2019和2020年最大的進口主要是防疫物品；2021年建材、家具以及家中的健身器材進口火爆；許多地區重新開放之後，旅行箱包的銷售也開始升溫。但2022年，從全球各地進口來美的物流量，明顯感覺到經濟下降，民眾對實體物品的消費和投入明顯減少，加上房市下行，不少華人建商一度火爆的櫥櫃和地板等都受到影響，影響不是點對點，而是點對面，放射狀。

Cherry指出，因為很多商家的訂貨在疫情期間比傳統更早，所以今年感恩節、聖誕節和新年的許多貨物，不少商家在8、9月份已經到貨並陸續上架，這些貨物的價格或許並未能夠充分體現目前的運價，一些熱門的貨物也可能依然會維持較高價格。

不過像Target等大型連鎖商家近期開始提前打折的情況看，今年年底三大節日大盤商家大幅度打折的可能性非常大，今年的黑色星期五前後，民眾很可能撿到許多意想不到的便宜

北美卡車運輸協會會長關逾表示，過去兩年確實運費暴漲，尤其是國際海運運費，一度高得離譜，去年長榮的員工年終獎是30個月薪水，船運公司賺得滿盆滿缽可見一番。不過他表示，由於東南亞和中國一直封控，而美國很多大公司因對疫情發展變化難以預測，早早提前進口囤貨，目前各地倉庫都呈爆滿狀況，以南加為例，現在很多倉庫外面堆滿了53呎大貨櫃等待進倉，這些情況一方面導致貨櫃奇缺，現在貨櫃的價錢已暴漲一倍，從平常的3萬元漲到6萬元，且一櫃難求；同時，大公司無法也無意繼續大量進口，低運費坐等成空。

關逾表示，大公司以及進口商已早早囤好了今年感恩、聖誕和新年三大節日的貨品。至於明年母親節這幾個重要節日的貨物，現有倉庫的庫存至少要一、兩年時間消耗，尤其是耐用品和不受時令期限的家具、沙發、汽車零件、聖誕樹等，加上目前全美居高不下的通貨膨脹，物價不可能大幅度下降。現在各地碼頭基本是空的，洛杉磯和長堤碼頭現在一周只開三至四天，因為沒有貨進來，因為倉庫已堆滿了貨。

他表示，疫情改變了很多人的消費習慣，有能力打折的大商家以實體店和網店齊頭銷售，比如在華爾市場（Walmart）拚網路銷售的同時，亞馬遜則大張旗鼓推出其實體店，全方位搶占市場；而小商家打折能力相當有限，總體看，三大節日傳統的大折扣優惠，愈來愈少。