收容遊民不放棄 紐森有條件撥10億

紐森對治理遊民問題展現極大的決心。（Pixabay）

11月18日，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）同意發放10億資金治理遊民 問題，該提議曾在本月初被暫停，資金撥放的前提是地方官員要努力減少遊民數量。

紐森在兩周前表示要先保留資金，直到地方政府給出治理遊民問題的具體且有效的計畫。紐森接著會見了各市長和地方官員，對於地方提交的治理方案，他表示失望，因為所有地方的計畫加在一起，僅會在接下來的四年裡減少2%的遊民數量。

加州州長紐森（Gavin Newsom）同意發放10億資金治理遊民問題。（本報檔案照）

再次被選為加州州長的紐森，迎來了他第二個任期，並對整頓遊民問題展現出極大的決心。他計畫大幅減少遊民的數量，讓睡在人行道、地下通道等地的遊民有家可歸。

民主黨的許多市長和官員，包括保障低收入群體住房的擁護者，並不支持紐森保留資金的作法。他們表示保留資金會導致低效治理，沒有錢來支付給庇護所的打造、相關工作人員、和各項針對遊民的服務。

「遊民問題是加州的首要問題，資金非常重要，且具備優先級。我們需要資金來解決問題，」聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）表示。

到2020年，加州有約1萬6千多的遊民，且到目前為止應該有所增長。產生遊民的一大原因是加州過高的房價和無法滿足需求的房源供應。

未來發放治理遊民問題的專項資金的可能性會變小，因為加州官員近日剛表示明年預計會迎來250億的預算赤字。