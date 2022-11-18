亞市鬧區 蒙面男光天化日砸車窗行竊

蒙面男子大白天在華人城市熱鬧區砸車窗盜竊。（監控截圖）

洛杉磯 縣華人 聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的一處熱鬧廣場，日前接連發生砸車窗案件，案發在中午顧客最多的時候，一名蒙面男子至少砸碎兩部汽車 的車窗盜竊，現場監控視頻記錄了案發全過程。

視頻來源：記者邵敏

華人社群媒體近日轉發的一則視頻顯示，案件發生在11月8日（周二）中午12時30分左右，案發地點位於鮑德溫大道（Baldwin Ave）和杜瓦迪路（Duarte Rd）交叉口附近。這是亞市的一處熱鬧廣場，有十多戶商家，包括餐廳、理髮室、洗衣店等，以華人業主居多，平日往來的顧客大部分也都是華人。

視頻顯示，當天午餐時間，一輛四座的銀灰色現代（Hyundai）汽車突然在廣場上停下來，緊靠在兩輛車旁邊。此時一名蒙面男子從副駕駛室下車，他身穿深色上衣、淺色褲子、深色運動鞋，先是彎腰觀察周圍環境，隨後靠近其中一部車。蒙面男子壓低身子，透過玻璃查看車內情形，之後飛快砸碎其中一扇車玻璃盜竊。

從視頻中看，蒙面男子似乎沒有偷到財物，他轉身離開，彎腰抱頭回到自己的車上，負責接應的同夥迅速駕車離去，整個過程不到半分鐘。

知情人士指出，兩名嫌犯在案發地點附近至少砸碎兩輛汽車的窗玻璃，並試圖行竊。據悉，嫌犯駕駛的是一輛車牌號為8NRE829的銀灰色現代轎車。亞市警方目前已經立案，如有任何知情者，請立即撥打626-574-5123致電警局，案件編號為22-4790和22-4791。

記者走訪案發現場，廣場內一名華人業主C女士表示，被砸汽車就停放在自己的店門前，但案發時正值中午最忙碌的時候，並沒有注意到歹徒砸窗盜竊。 C女士說：「店門前停著一排車，視頻中這個歹徒彎著腰作案，我們很難發現。」

C女士指出，廣場內多家商戶都曾被砸過玻璃，但基本上都發生在深夜，嫌犯砸門窗入室盜竊，而最近的這起案子竟然發生在光天化日，足見歹徒越來越猖獗。 C女士說：「隔壁餐廳幾個月前剛被砸過，因為店裡沒有存放現金，因此沒被偷走什麼財物，但店門被砸，重新整修花費不少。」

對於作為一名從事服務行業的業主，C女士說自己現在越來越沒有安全感，「這幾年類似的治安案件非常多，疫情前我很少聽說這樣的事。」