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加州好景結束 明年或有預算赤字250億

洛杉磯訊
加州可能在這波通膨壓力下，首度出現預算赤字。（unsplash截圖）
加州可能在這波通膨壓力下，首度出現預算赤字。（unsplash截圖）

加州政府11月16日（週三）宣布，明年加州府庫將可能出現高達250億元預算赤字，並警告他州面臨相同危機的可能性。這也是加州繼過去十年收入盈餘後，首度出現紅字。 

自加州州長紐森（Gavin Newsom）將預算簽署列為法律條文以來，稅收速度明顯放緩許多，而根據分析師數據顯示，今年稅收將比預期少約410億元。這也將間接導致未來加州在支出考慮上進行一些必要性更動。收入下降原因歸咎於許多富人的收入在經濟影響下大幅下降，而作為探測富豪收入增長的股市關鍵指標-普爾500指數，更是在1月份後連續下跌超過17%。

據加州立法分析辦公室（the California Legislative Analyst Office，簡稱LAO ） 追蹤數據顯示，此次加州府庫的收入是繼大蕭條後，最差的一次。而就目前看來，未來加州經濟看起來十分黯淡。通貨膨脹讓所有物價變得非常昂貴。

目前美聯儲試圖通過提高關鍵利率來抑制通貨膨脹，藉由高利率讓借錢變得更昂貴，迫使人們減少支出。雖然這會控制價格上漲，但也會減少對商品和服務的需求，最終導致裁員，讓民眾可以繳納的稅款大幅減少。

LAO補充說明，通膨持續的時間越長，美聯儲加息幅度越大，經濟面臨的風險就越大，而美聯儲能夠在不引發經濟衰退的情況下抑制通膨的機率幾乎為零。

儘管加州就業市場仍非常活躍，9月份失業率更降低至3.9%，創下1976年以來最低水平。但高科技行業仍躲不過這波裁員潮。光是臉書母公司Meta就在上周宣布其員工總數的13%，共計裁員1萬1000 人。

而在過去十年內，加州曾因一度穩步的收入而穩定的自給自足，今年比以往低出許多的724億元盈餘，讓加州總支出首次超過3000億元。讓過往曾大幅推動的福利，如4歲兒童上幼稚園免學費，或連無證移民都可以享有的健保服務都陷入危機。

LAO則對此表達正面意見，指出不建議也不支持取消州民福利，認為將今年預算中的一次性支出，全面取消即可。並提出過往的經驗稱，立法院曾在兩年中一次性支出高達750億元。 

針對該報告，加州眾議會議長倫登 (Anthony Rendon)表示，民主黨州立法者和州長紐森已經建立了預算彈性。與他州相比，加州在抵禦潛在衰退方面處於更有利的地位， 加州擁有372億美元的準備金（reserves）。該州領導人曾表示，這是該州創紀錄的數額，讓加州在今年還能有足夠現金來履行其義務。

倫登又說，「我們能夠並且將保護近年來預算的進展。特別是確保學校資金收益這塊不會受影響，讓各學區可以繼續投資留住師資、及招聘新員工，也確保孩子們在疫情後可以重新步上正軌。」

加州 預算 裁員

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