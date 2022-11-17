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亞凱迪亞傳搶案 歹徒扮警察搜車劫財

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞（Arcadia）日前發生一起離奇的搶劫案件，有搶匪假扮成警車臨檢搜車，實際是搶劫財物。（資料照片）
亞凱迪亞（Arcadia）日前發生一起離奇的搶劫案件，有搶匪假扮成警車臨檢搜車，實際是搶劫財物。（資料照片）

搶劫有新花樣，假扮警察搜車，實際是搶劫。亞凱迪亞（Arcadia）市日前發生一起離奇的搶劫案件，有搶匪假扮成警車臨檢搜車，實際是搶劫財物。警方提醒民眾要提高警惕。

8日下午5時20分，位於Glamis路2600號街區一處住宅發生搶劫案。受害人案發前將車子停在車庫門外，他人坐在車裡。一輛紅色皮卡車和一輛黑色轎車突然停在他的車旁。紅色皮卡車下來一名男子，自稱是警察，他的衣服領子上還有徽章，臉上戴著口罩，且拿出黑色的手槍指著受害人，讓他下車。受害者見狀當場傻眼，只得從車裡下來，這名假警察搜查受害人身上是否帶武器，然後命令其將車開進車庫。受害人照做後，第二名嫌犯進入受害人的車子，偷走了其車上的財物。得手後兩人駕車離開，受害人這才反應過來自己遭遇搶劫。

亞市警方提醒民眾盡量不要成為犯罪者目標，多留意周圍可疑的人和車輛，這樣才能避免成為搶劫或者盜竊案受害者。

亞市近日還發生多起盜竊案件，其中一起發生在12日（星期六）晚上9時37分，西Lemon街500號街區的一處住宅發生盜竊。未知的嫌疑人打破住宅後面的滑動玻璃門進入室內，然後洗劫了臥室，偷走了四個愛馬仕包後，逃離現場。

另外7日晚上9時30 分，西Camino Real路600號街區一處住宅發生盜竊。嫌疑人通過打破後面的滑動玻璃門洗劫了房屋，然後向未知方向逃離現場。 10日晚上7時43分， Stanford道400號街區一處住宅同樣發生盜竊。不明嫌疑人通過未上鎖的後窗，踢開鎖著的臥室門，洗劫了室內財物，然後逃離了現場。

而在11日晚上7時27分，位於南Baldwin道400號原西野商場發生女保安被打案件，一名61歲男子在商場的美食廣場周圍扔垃圾引起混亂，一名女性保安走近嫌疑人要求他離開。嫌犯對這名女保安武力相向，朝她的手臂打了兩拳後逃離現場。警方最終找到這名男子，將其逮捕並送到亞市監獄。

警察 亞凱迪亞 口罩

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