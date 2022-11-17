LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車

捷運內因戒備鬆散，遊民隨處可見。（ABC7截圖）

洛杉磯捷運 ，曾被洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）稱為「移動的遊民 營地」。列車車廂的方寸空間內更時常發生讓人瞠目結舌的事件，打架、暴力等頻頻發生。世說新聞團隊，15日搭乘捷運途經治安最糟糕地段，為讀者解讀為什麼洛杉磯的捷運這麼亂。

視頻來源：世說新聞製作小組

15日，世說新聞團隊前往洛杉磯華埠，乘坐地鐵金線、紅線和藍線。這幾條線經過洛杉磯市中心等地，因為經常會有遊民以及不法分子上車，被人稱為治安最糟糕的路段。

世說新聞團隊先是開車到洛杉磯華埠，從這裡乘坐金線。團隊三人各自買了三張全天票，這種票一天內可以隨便坐地鐵，共花費16.6元。隨後來到地鐵站 閘門入口，卻發現這裡竟沒有任何阻攔，全靠乘客自覺刷卡。換句話說，即使不買票，也可以乘坐，並且沒有工作人員檢查。

登上地鐵站，發現華埠這一站的站台還算乾淨，乘客也少。大約等了五、六分鐘，地鐵就來了。金線列車內比較新，人也較少，但有刺鼻的人類排泄物的味道。乘坐了一站，就到了聯合車站（Union Station）。

下車後，走過通道再上幾層台階，來到紅線入口。這裡是有入口閘門的，需要刷地鐵卡才可以進去，但旁邊沒有工作人員檢查。

遊民霸占充斥尿味

紅線聯合車站站點明顯人多了起來，站台很破舊，時不時看見保安、警察在站台巡邏。踏入列車內部，一陣尿味迎面而來，且燈光昏暗，破破舊舊；座位很髒，還有其他乘客吃剩的食物。不遠處，一個躺在座位上的人，看上去像是遊民，翹著腳，旁邊還有推車。列車內部很破舊，有末日「殭屍列車」即視感。

非裔小哥要人陪坐

就這樣揪心地坐了漫長的三站，終於到了換成藍線的7街。藍線乘客明顯變多了，車尾處，一名拿著滑板的黑人小哥拍著旁邊的座位叫世說新聞團隊坐下，並喊著：「來坐我旁邊，我又不咬人。」見大家沒反應，又喊道，「我沒有新冠病毒。」

見又沒反應，他轉而挑釁坐在對面的兩位韓裔老人。見那兩位老人扛著電視機，黑人小哥喊道，「你那微波爐不錯。」車上還有人推著箱子賣各種小零食和U盤，不過似乎沒什麼生意。地鐵本應是為民眾提供便利的工具，如今卻讓人感覺充滿危險。深究，除了洛杉磯市遊民氾濫以及治安日下外，還有地鐵管理問題。

2022年9月7日晚8時，有讀者爆料一名非裔女性在捷運藍線上當眾撒尿。據目擊者稱，這名婦女做出出格行為前，還曾大聲唱歌並騷擾其他乘客，但這只是洛杉磯捷運亂象的一個縮影。列車上時不時還能看見自言自語的怪人，與當眾做出猥褻動作的遊民。捷運站內的景象，也易令人產生不適。髒亂的遊民攤位，隨處可見；更有疑似患有皮膚病的遊民，癱坐在地鐵站內。

打架衝突傳出命案

而這些還不是捷運最可怕之處，這裡還常發生暴力事件。11月1日一名亞裔男性與非裔乘客發生衝突，雙方一個拿電擊槍，一個拿螺絲刀，不過亞裔乘客明顯不敵非裔，慘被打倒在地，列車上一對亞裔老夫婦並嚇得趕緊下車。類似打架暴力在捷運上層出不窮。最嚴重的案件之一，是2018年末華裔工程師鮑學中，在與西裔姆諾茲發生衝突後，慘被後者用刀捅死。經過警方調查，姆諾茲是一名前科累累的慣犯。

捷運被遊民包圍，早已不是秘密。就連洛縣警局局長維拉紐瓦也曾親自探查，希望找到讓乘客更放心乘坐捷運的方法。在他親身體驗一輪後，也不禁嘆氣稱，地鐵就像是移動的遊民營地。期間更有許多乘客藉機向警長投訴，一名年長乘客表示，遊民就睡在車廂裡，讓年輕女子搭乘時，無法安心。一名年輕女子也表達相同看法，稱作為女青年，在搭乘地鐵時一直感覺不安全，還有人朝其吐口水、扔東西，雖是第一次遭遇，但聽工作人員說，這種狀況習以為常，希望警方能加強警力加強駐守。

地鐵：改善需時間