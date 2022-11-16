盧納當選洛縣警長 維拉紐瓦連任受挫

羅伯特盧納宣布當選洛杉磯縣下任警長。（盧納競選官網）

洛杉磯 縣警察 局局長（Sheriff）挑戰者盧納（Robert Luna）15日下午宣布，擊敗現任警長維拉紐瓦（Alex Villanueva），當選洛杉磯縣下一任警長，他說，「我深感榮幸和謙卑」。

洛杉磯縣選務局15日（周二）發布的最新投票 統計顯示，盧納得票104萬727票，占比60.01%。維拉紐瓦（Alex Villanueva）獲得69萬3527票，占比39.99%。

盧納向選民謝票表示，通過您的投票賦予了本人一項明確任務，即為縣警局帶來新的領導和問責制，而這正是本人要做的。

他感謝本次競選活動的眾多支持者，以及為幫助自己的競選活動取得成功所做的一切。他提及，11月8日選舉日在長堤舉行的選舉之夜慶祝活動中，很高興與許多支持者一起慶祝。此外，「我也向洛杉磯縣警長維拉紐瓦和他的家人致以最良好的祝願。」

「現在選舉活動已經結束，我期待與洛杉磯縣警局機智勇敢宣誓就職的專業警務人員合作，他們致力於維護我們社區的安全。」

他說，在接下來的幾周和幾個月裡，將與他的所有支持者保持聯繫，討論在洛杉磯縣警局開始工作的情況。