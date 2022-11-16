感恩節機票年漲43% 避開高峰省荷包

在Eepedia網站上，如果選擇23-27日往返洛杉磯／紐約，機票最便宜也要648元。（記者朱敏梓／攝影）

感恩節出行高峰又將到來，由於燃油價格上升等原因，今年的機票價格上漲許多，計劃出行和返鄉的民眾，需要儘快做好準備，預定出行機票。值得注意的是，如果能避開23日出行高峰日和27日返回高峰日，在機票花費上，能省下不少錢。

根據美國勞工統計局數據，從2021年9月到2022年9月，機票成本上漲42.9%。不幸的是，這種上漲似乎並非完全是暫時的。旅行數據庫Hopper 報告稱，與2019年相比，這個假期期間的機票價格將比2019年高22%，比2021年高43%。這一預測幾乎與美國勞工統計局報告基本一致。而造成機票上漲的原因，主要是航油價格上漲、定期航班減少以及在之前大流行期間被抑制的旅行需求。

Hopper 還預計，從11月1日開始，機票每天將上漲十元，Hopper 報告顯示，針對國內航班來說，旅客為感恩節航班平均支付約350元，而聖誕節 的合理機票平均約為463元。至於國際旅行，感恩節平均每張票795元，聖誕節每張票1300元。

雖然這注定是一個昂貴的節日，但是只需要稍作調整，在出行機票上也能省不少錢。例如感恩節前一天和感恩節的星期天，通常都是出行和返回最擁擠的日子，避開這兩天的話，機票會很便宜很多。正如Hopper 數據，如果民眾堅持在感恩節後的星期天飛行，往返機票可能會支付平均高達528元的費用，漲幅為51%，但如果選擇在星期一飛行，則會比星期天便宜17%。

以旅行最熱門地紐約為例，在Eepedia網站上，如果民眾選擇在23-27日往返洛杉磯國際機場 和紐約甘迺迪機場(JFK)，機票最便宜也要648元。如果民眾選擇在24-28日往返洛杉磯／紐約，避開23日出行高峰日，則同時段的機票最便宜只需要461元，與同時段23-27日出行相比，便宜了187元。