感恩節機票年漲43% 避開高峰省荷包
感恩節出行高峰又將到來，由於燃油價格上升等原因，今年的機票價格上漲許多，計劃出行和返鄉的民眾，需要儘快做好準備，預定出行機票。值得注意的是，如果能避開23日出行高峰日和27日返回高峰日，在機票花費上，能省下不少錢。
根據美國勞工統計局數據，從2021年9月到2022年9月，機票成本上漲42.9%。不幸的是，這種上漲似乎並非完全是暫時的。旅行數據庫Hopper 報告稱，與2019年相比，這個假期期間的機票價格將比2019年高22%，比2021年高43%。這一預測幾乎與美國勞工統計局報告基本一致。而造成機票上漲的原因，主要是航油價格上漲、定期航班減少以及在之前大流行期間被抑制的旅行需求。
Hopper 還預計，從11月1日開始，機票每天將上漲十元，Hopper 報告顯示，針對國內航班來說，旅客為感恩節航班平均支付約350元，而聖誕節的合理機票平均約為463元。至於國際旅行，感恩節平均每張票795元，聖誕節每張票1300元。
雖然這注定是一個昂貴的節日，但是只需要稍作調整，在出行機票上也能省不少錢。例如感恩節前一天和感恩節的星期天，通常都是出行和返回最擁擠的日子，避開這兩天的話，機票會很便宜很多。正如Hopper 數據，如果民眾堅持在感恩節後的星期天飛行，往返機票可能會支付平均高達528元的費用，漲幅為51%，但如果選擇在星期一飛行，則會比星期天便宜17%。
以旅行最熱門地紐約為例，在Eepedia網站上，如果民眾選擇在23-27日往返洛杉磯國際機場和紐約甘迺迪機場(JFK)，機票最便宜也要648元。如果民眾選擇在24-28日往返洛杉磯／紐約，避開23日出行高峰日，則同時段的機票最便宜只需要461元，與同時段23-27日出行相比，便宜了187元。
對那些不受辦公時間限制的民眾來說，不妨考慮非假日出行，這樣自然能省更多。NerdWallet 分析了過去三年美國每日乘客檢查的TSA檢查站數據，排列出了感恩節假期最不擁擠的日子，分別是節前的星期六之前／星期一前／星期二前以及節後的黑色星期五（11月25日）／下個星期二和星期三之後。同樣，根據 NerdWallet 分析的 Expedia 數據，感恩節前的星期一比星期三便宜15%。 Hopper 表示，平均而言，黑色星期五的票價比感恩節後的周末低175元。
上一則
節日疫情反彈 洛縣4天增4500例 醫師籲打加強劑
下一則
FB留言