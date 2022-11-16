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西裔劫華裔 用翻譯App脅迫祖孫

記者楊青/鑽石吧報導
鑽石吧13日發生入室搶劫案，三名西裔歹徒攜帶翻譯一起作案，亞裔祖孫被歹徒套上紙袋擋住視線後洗劫，所幸沒有人員傷亡。(警方提供)
鑽石吧13日發生入室搶劫案，三名西裔歹徒攜帶翻譯一起作案，亞裔祖孫被歹徒套上紙袋擋住視線後洗劫，所幸沒有人員傷亡。(警方提供)

洛杉磯鑽石吧日前發生入室搶劫案，三名西裔歹徒攜帶翻譯App一起作案，華裔祖孫被歹徒套上紙袋擋住視線後洗劫其住家，所幸沒有人員傷亡。目前警方正對案情進一步偵辦當中。

13日（上周日）晚上，洛杉磯縣警察局鑽石吧分局接到當地Viento Verano Drive 1900號街區一棟住宅的電話，稱發生一起搶劫案。警員趕到現場時，發現兩名受害者，一名18歲的男子和一名74歲的女子。鑽石吧警官15日表示，兩名受害人為祖母和孫子關係，均為華裔。

據警方稱，受害人不會說英語。不知什麽原因，盜賊似乎知道他們要偷盜的這家人不說英語，因此還特別攜帶會講他們語言的翻譯App一起入室脅迫受害人。據目擊者稱，竊賊是通過未上鎖的後玻璃門闖入房屋，當時祖母和孫子正好在家中。突然看到家中闖入盜賊，祖母忍不住用廣東話大喊救命，歹徒馬上用翻譯App要她去客廳沙發上坐著，並把一個紙袋套在她的頭上。

隨後，聽到祖母大喊從樓上衝下來的孫子，也被歹徒指示前往客廳沙發坐著，並將另一個袋子套在他的頭上，威脅兩人不要叫喊。歹徒們隨後搶走了祖母手上的戒指，以及皮包裡的五百元，並從屋裡偷走了數額不詳的現金，得手後迅速逃逸。

知情者表示，三名竊賊均為西裔男子，但沒有詳細的描述。兩名受害人在搶劫過程中均未受傷。

鑽石吧警方仍對本案繼續調查當中，警方呼籲任何知情者聯絡鑽石吧警方626-913-1715。

警方表示，近期鑽石吧和核桃市發生的多起入室搶劫，都是有人在家的情況，這與過去的闖空門偷盜不同，對受害人的危險性更大。

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