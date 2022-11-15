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從美飛華旅客 核酸檢測再放寬

記者劉子為／洛杉磯報導
既往感染者，曾因檢測不符合要求等，而收到紅碼的乘客，將不再需要額外檢測。（Pixabay）
既往感染者，曾因檢測不符合要求等，而收到紅碼的乘客，將不再需要額外檢測。（Pixabay）

計畫從美國回中國的乘客又有好消息了，在隔離時間縮短和航班取消熔斷後，中國駐美使館近日更新了「自美國赴華客行前檢測具體安排」，減少了一些檢測，並優化了流程。

過去感染者，曾因檢測不符合要求等而收到紅碼的乘客，將不再需要額外檢測，將與其他乘客檢測無異。

搭乘從美國直飛中國航班的乘客，僅需要在「登機前」(駐洛杉磯總領館公布的細節是，需要在「起飛前」)48小時內完成一次核酸檢測，並憑此次檢測陰性證明申請健康碼

48小時會按兩天計算，假設離美赴華的航班日期為11月30日，核酸檢測可在11月28日、29日、30日任一天完成，但建議為申請健康碼預留足夠的時間。

需注意的是，檢測時間為採樣時間，而非出報告時間。不指定檢測機構，所有具備CLIA資質的均可。（該資質可通過https://www.cdc.gov/clia/LabSearch.html查詢）

健康碼的有效期為核酸檢測日期+2天，會折算顯示為北京時間。根據以往操作，會統一成美西時間23:59。

自美始發經第三國轉機，或自第三國始發經美轉機赴華乘客，可在始發地或中轉地中任一站，按規定完成核酸檢測、申請健康碼。乘客僅須在搭乘赴華航班時（即在最後中轉地登機）確保健康碼仍有效即可。但經第三國轉機，乘客還需留意轉機地的要求，包括簽證、健康檢測要求等。

在港澳台地區轉機赴華的乘客，不適用於本規定。

申請健康碼需要：核酸檢測陰性報告；赴華航班機票或行程單；有效護照或旅行證首頁，外國公民還須持有有效赴華簽證或居留許可。中國公民可通過微信搜索「防疫健康碼國際版」申請健康碼。外國公民可填寫「外國人健康状况聲明書」進行申請：https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/。

檢測 健康碼 簽證

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