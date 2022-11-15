喬布斯穿過的涼鞋 21.8萬拍出

喬布斯一雙1970年代穿過的勃肯鞋，拍賣行日前以近22萬元售出。(美聯社)

美聯社報導，根據Julien's拍賣 行（Julien's Auctions），科技界傳奇，蘋果 公司聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）與他人共同創辦蘋果公司的加州 房子成為歷史遺跡，如今，當年他在地板上踱步所穿的涼鞋，以近22萬元的價格拍賣售出。

拍賣行13日表示，這雙可追溯至1970年代中期，「使用良好」的棕色絨面勃肯鞋（Birkenstocks），創下涼鞋界有史以來最高額交易紀錄。

拍賣行在其網站的拍賣清單中說，「軟木和黃麻製成的鞋床，保留喬布斯的腳印，這是經過多年使用留下的痕跡。」

拍賣行稱，這些涼鞋預計售價為6萬元，但以「非同值化代幣」（NFT）方式拍賣，最終售價為21萬8750元」。據悉，買家並未透露姓名。

喬布斯於1976年，與沃茲尼克（Steve Wozniak）在喬布斯父母位於北加州洛斯阿圖斯（Los Altos）的家中創立蘋果公司。2013年，該物業被洛斯阿圖斯歷史委員會（Los Altos Historical Commission）命名為歷史地標。

喬布斯於2011年因胰腺癌併發症逝世。