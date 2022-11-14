我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

生意慘淡 房地產經紀主動找買家推銷房源

記者朱敏梓、王若然陳開／洛杉磯報導
南加州庫卡蒙加牧場的社區。(取材自庫卡蒙加牧場網頁)
南加州庫卡蒙加牧場的社區。(取材自庫卡蒙加牧場網頁)

南加房地產市場連續數月成交量下降，隨著房市降溫，房地產經紀也面臨著成交量慘淡的困境，甚至紛紛轉行，投入其他行業。而前兩年接潛在買家出價接到手軟的諸多房地產經紀，現在也開始翻出曾經的通訊錄，主動推銷房源，向潛在買家們拋出橄欖枝。

( 影音來源：世說新聞小組）

在鮑德溫公園(Baldwin Park）已購置房產的王先生表示，他在2020年上半年打算買房，曾去爾灣看過一套房。那時候買房競爭非常激烈，一棟房子大概有十人出價，還需要去找賣方經紀要求對方也代表自己，為自己爭取一些利益。那時候的房產經紀壓根兒不需要主動推銷房源，大多是買家找上門。不過事情好像有所反轉，他最近竟然收到爾灣這棟房屋經紀的短信，發送他一段房子的視頻，介紹其手上的一棟房源，看他是否有意購買，讓王先生「受寵若驚」。同時也不禁感嘆，房產經紀沒那麼好做了！

對此，地產專家李秉信解釋，根據加州地產經紀協會統計，房市已經面臨連續九個月交易量下降，以市場「量先價行」的態勢來看，整個房市的房價都在往下調整。例如華人聚集城市亞凱迪亞市、爾灣市，都面臨房價下跌處境。之前房產經紀通常都是等著買家出價，但在現在這種情況下，如果不主動出擊，房子很難賣得動。房產經紀必須多提供「房屋開放」（open house）供買家參觀，篩選有意願的買家，然後才跟進，以便繼續保持銷量。他認為，房市正在從賣方市場轉向買方市場，房產經紀將面臨巨大挑戰。

李秉信表示，他有所耳聞身邊一些地產經紀紛紛改行，去從事比如像是保險經紀行業，因為保險是一種必須的服務。不過與房產經紀相比，保險行業獲利相對地可能沒有那麼高，挑戰也可能沒有那麼大。

南加州金牌房產經紀Ray Wang也提到，過去那種十幾人競價一棟房子的情況，早已不復存在，現在基本上都有可談價的空間。以他最近接觸的一棟房屋買賣為例，標價250萬元的房子，通常最後都以降價20多萬的結果成交。他身邊也有一些房產經紀抱怨「快做不下去了」，跳槽到了其他行業。

房地產專家李秉信。（記者陳開／攝影）
房地產專家李秉信。（記者陳開／攝影）

保險 房地產 爾灣

上一則

通膨低薪 加大學生雇員近5萬人今罷工

下一則

前屋主欠錢 華人買房被追債 幸理財經紀伸援手

延伸閱讀

傳中國推16項房地產救助計畫 支持房市平穩發展

傳中國推16項房地產救助計畫 支持房市平穩發展
孫振傑晉升亞凱迪亞市首位華裔消防局長

孫振傑晉升亞凱迪亞市首位華裔消防局長
道具槍誤殺案 鮑德溫提告片場人員

道具槍誤殺案 鮑德溫提告片場人員
道具槍誤殺案 亞歷鮑德溫提告片場人員

道具槍誤殺案 亞歷鮑德溫提告片場人員
南加爾灣又傳出女童騎踏板車與貨車相撞喪生事件

南加爾灣又傳出女童騎踏板車與貨車相撞喪生事件
房貸利率上升 潛在買家更挑剔房源

房貸利率上升 潛在買家更挑剔房源

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助