生意慘淡 房地產經紀主動找買家推銷房源

南加州庫卡蒙加牧場的社區。(取材自庫卡蒙加牧場網頁)

南加房地產 市場連續數月成交量下降，隨著房市降溫，房地產經紀也面臨著成交量慘淡的困境，甚至紛紛轉行，投入其他行業。而前兩年接潛在買家出價接到手軟的諸多房地產經紀，現在也開始翻出曾經的通訊錄，主動推銷房源，向潛在買家們拋出橄欖枝。

( 影音來源：世說新聞小組）

在鮑德溫公園(Baldwin Park）已購置房產的王先生表示，他在2020年上半年打算買房，曾去爾灣 看過一套房。那時候買房競爭非常激烈，一棟房子大概有十人出價，還需要去找賣方經紀要求對方也代表自己，為自己爭取一些利益。那時候的房產經紀壓根兒不需要主動推銷房源，大多是買家找上門。不過事情好像有所反轉，他最近竟然收到爾灣這棟房屋經紀的短信，發送他一段房子的視頻，介紹其手上的一棟房源，看他是否有意購買，讓王先生「受寵若驚」。同時也不禁感嘆，房產經紀沒那麼好做了！

對此，地產專家李秉信解釋，根據加州地產經紀協會統計，房市已經面臨連續九個月交易量下降，以市場「量先價行」的態勢來看，整個房市的房價都在往下調整。例如華人聚集城市亞凱迪亞市、爾灣市，都面臨房價下跌處境。之前房產經紀通常都是等著買家出價，但在現在這種情況下，如果不主動出擊，房子很難賣得動。房產經紀必須多提供「房屋開放」（open house）供買家參觀，篩選有意願的買家，然後才跟進，以便繼續保持銷量。他認為，房市正在從賣方市場轉向買方市場，房產經紀將面臨巨大挑戰。

李秉信表示，他有所耳聞身邊一些地產經紀紛紛改行，去從事比如像是保險 經紀行業，因為保險是一種必須的服務。不過與房產經紀相比，保險行業獲利相對地可能沒有那麼高，挑戰也可能沒有那麼大。