前屋主欠錢 華人買房被追債 幸理財經紀伸援手

張夫婦倆人在幾天之內收到的催債信。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣天普市（Temple city）日前發生一起華人夫婦無辜被捲入前屋主債務的案件，並被債主屢次寄信和上門催討，屋主夫婦倆人在飽受數個月騷擾下，驚心膽跳到處求助，卻求助無門或是遭律師閉門羹。正當他們以為房子就只能認命被法拍時，一個多年前的緣分，卻成功幫助他們走出窘境。

張姓夫婦在今年5月開始不定時收到催款單，兩人起先不以為意，認為只是一般的垃圾郵件。然而，信件的寄送卻變得越來越頻繁，兩人才警覺起來。他們拆開信件一看，發現內容聲稱屋主欠款3萬3000元，債主名稱並從前屋主變成夫婦兩人的名字，讓兩人一頭霧水。

但在每日頻收到數十封以上的催債信，及討債人數次上門，張貼討債信，並時不時在屋子周邊徘徊，令張姓夫婦不勝其擾。兩人表示，屢次騷擾讓租客 驚嚇的問到，是不是該準備該搬走。經過兩人極力澄清，租客了解了來龍去脈，兩人並決定在屋外安裝攝像頭，避免不必要的騷擾與紛爭。

張姓夫婦在屢次被騷擾後，決定向律師及當初處裡購房的房產經紀求助。但律師們在聽到這麼小的債務金額後，紛紛讓他們求助他人，並指出光是律師費就超出該筆欠款，要他們求助他人。而房產經紀雖有心幫忙，卻因力有未逮，之後也無下文。

在數度求助無門下，張姓夫妻決定放手一搏，10月5日撥打曾在2014年協助他們貸款事宜的理財經紀鍾潔西卡（Jessica Chung）的號碼， 在雙方討論後，鍾潔西卡意識到事情的嚴重度，立即放下手中事情，詢問身邊朋友。但得到與張姓夫婦一樣的回覆，那就是沒有律師願意出手處理，便決定自己設法處理。

經過鍾潔西卡的查證，這筆欠款是由前屋主在2001年所借，在2003年轉賣房子給張姓夫婦時，經手的產權公司並未詳查，便透過正常交易流程轉賣給兩人。這筆長久未妥善處理的債務，讓洛縣政府決定將該物業排期，拍賣 處理。鍾潔西卡試圖透過聯繫當初兩人購屋經手的產權保險 公司，發現已被其他公司收購，並無前屋主的紀錄可循。

鍾潔西卡於是開始撥打身邊所有相關產業的朋友，一一電詢相關部門。期間，張姓夫婦收到法院掛號，指稱物業已被登記12月5日在波莫那（pomona）法院拍賣，讓鍾潔西卡更是緊張。最終她成功的在地產保險理賠部、與國家物業違約服務部撤銷拍賣令，並將債權轉回原屋主身上。

回想起事發經過，張姓夫婦開心的表示，終於卸下重擔。他們因不善英文，加上屢屢求助無門，當時真的非常驚慌。就算想吃下這筆悶虧，繳納債務，也不知從何繳起。在最後一刻遇上鍾潔西卡願意免費全程處理，非常感謝她。事情也在她的幫助下，三個禮拜內順利結案。