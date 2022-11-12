中國防疫鬆綁 取消航班熔斷機制 機票可望降價

中國南方航空北美辦公室11日發布通知，取消北美始發航班（洛杉磯／紐約／多倫多-廣州）的航前指定機構檢測要求，乘客可自行選擇符合駐美、加使領館要求的檢測機構。（取材自南航北美）

中國國家衛健委11日推出的調整防疫措施新政策引發北美華人一片歡呼，被稱為「雙11」最大折扣。新政策不僅取消熔斷機制，且核酸檢測 兩次變一次，隔離天數也從7+3縮減至5+3。中國的各大航空公司也配合新政策積極部署，機票業者預計票價也將大幅下降。

國家衛健委發布關於進一步優化新冠肺炎疫情 防控措施、科學精準做好防控工作的通知，包括取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35。對入境人員，將7天集中隔離+3天居家健康監測，調整為5天集中隔離+3天居家隔離。

中國南方航空北美辦公室11日發布通知，取消北美始發航班（洛杉磯／紐約／多倫多-廣州）的航前指定機構檢測要求，乘客可自行選擇符合駐美、加使領館要求的檢測機構。同時包括國泰航空在內，多個航空公司將增加香港 往返內地之航班。國泰航空11日在其官方微博宣布，國泰航空增加福州、青島、南京往返香港的雙向客運航班，並加密了多個從香港前往北京、成都、杭州的客運航班，為乘客提供了更豐富的出行選擇。

機票業者嚴先生表示，新政策堪稱是疫情三年來最大的一次鬆動，取消熔斷機制意味著直飛航班上座率會從現在的限流恢復到正常水平，同時海外轉機的選擇也會越來越多，機票價格會出現大幅的下降，過去動輒數千元的經濟艙機票會將趨於合理化，可以拭目以待。

不過記者11日聯繫廈門航空、中國國際航空和南方航空的相關工作人員，對方均表示，目前還沒有增班計畫，票價也暫時沒有變化，具體要看兩國的協商。新政策的具體實施，還是以當地大使館的官方通知為準。

廣大華人對新政策也是「喜大普奔」的狀態，認為畢竟往好的方向發展，雖然是一小步，但至少不擔心買機票航班熔斷。有網友表示，雖然是擠牙膏一樣，但聊勝於無，讓人看到了希望。不過也有人表示先恢復10年簽證最要緊，也有人表示只要還有一天隔離就無法相信政策的真正改變。還有人擔心中央政策是一方面，地方政策通常還不一樣。