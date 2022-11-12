我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

中國防疫鬆綁 取消航班熔斷機制 機票可望降價

本報記者／洛杉磯報導
中國南方航空北美辦公室11日發布通知，取消北美始發航班（洛杉磯／紐約／多倫多-廣州）的航前指定機構檢測要求，乘客可自行選擇符合駐美、加使領館要求的檢測機構。（取材自南航北美）
中國南方航空北美辦公室11日發布通知，取消北美始發航班（洛杉磯／紐約／多倫多-廣州）的航前指定機構檢測要求，乘客可自行選擇符合駐美、加使領館要求的檢測機構。（取材自南航北美）

中國國家衛健委11日推出的調整防疫措施新政策引發北美華人一片歡呼，被稱為「雙11」最大折扣。新政策不僅取消熔斷機制，且核酸檢測兩次變一次，隔離天數也從7+3縮減至5+3。中國的各大航空公司也配合新政策積極部署，機票業者預計票價也將大幅下降。

國家衛健委發布關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施、科學精準做好防控工作的通知，包括取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35。對入境人員，將7天集中隔離+3天居家健康監測，調整為5天集中隔離+3天居家隔離。

中國南方航空北美辦公室11日發布通知，取消北美始發航班（洛杉磯／紐約／多倫多-廣州）的航前指定機構檢測要求，乘客可自行選擇符合駐美、加使領館要求的檢測機構。同時包括國泰航空在內，多個航空公司將增加香港往返內地之航班。國泰航空11日在其官方微博宣布，國泰航空增加福州、青島、南京往返香港的雙向客運航班，並加密了多個從香港前往北京、成都、杭州的客運航班，為乘客提供了更豐富的出行選擇。

機票業者嚴先生表示，新政策堪稱是疫情三年來最大的一次鬆動，取消熔斷機制意味著直飛航班上座率會從現在的限流恢復到正常水平，同時海外轉機的選擇也會越來越多，機票價格會出現大幅的下降，過去動輒數千元的經濟艙機票會將趨於合理化，可以拭目以待。

不過記者11日聯繫廈門航空、中國國際航空和南方航空的相關工作人員，對方均表示，目前還沒有增班計畫，票價也暫時沒有變化，具體要看兩國的協商。新政策的具體實施，還是以當地大使館的官方通知為準。

廣大華人對新政策也是「喜大普奔」的狀態，認為畢竟往好的方向發展，雖然是一小步，但至少不擔心買機票航班熔斷。有網友表示，雖然是擠牙膏一樣，但聊勝於無，讓人看到了希望。不過也有人表示先恢復10年簽證最要緊，也有人表示只要還有一天隔離就無法相信政策的真正改變。還有人擔心中央政策是一方面，地方政策通常還不一樣。

檢測 香港 疫情

上一則

挺過疫情 蒙市30年餐廳老闆認老退休

延伸閱讀

中國本土感染連兩天破萬 重災區廣州和重慶成政策指標

中國本土感染連兩天破萬 重災區廣州和重慶成政策指標
中國防疫政策鬆動 業者預測增航班降票價

中國防疫政策鬆動 業者預測增航班降票價
赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短
中國「2025全民電子健康碼」：常態封控鐐銬的防疫新世界？

中國「2025全民電子健康碼」：常態封控鐐銬的防疫新世界？
大灣區航空12月1日首航香港至台北航線 每周5天 1日4班

大灣區航空12月1日首航香港至台北航線 每周5天 1日4班
香港國歌法首起定罪案 網媒記者判囚3個月

香港國歌法首起定罪案 網媒記者判囚3個月

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的