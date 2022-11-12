挺過疫情 蒙市30年餐廳老闆認老退休

10日是陳老闆工作的最後一天。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市，有一家老字號港式西餐廳AbC Cafe，經營30年，為社區民眾所熟知。這家店經歷了疫情 風暴，在老闆陳漢成的堅持下得以維持，如今餐廳生意漸有起色，老闆卻突然突然宣布退休 ，令不少老顧客唏噓不已。

11月10日是陳漢成在AbC Cafe工作的最後一天，當天下午3時正式告別經營了27載的餐廳生意。他說，「今天是我經營AbC Cafe27年的最後一天。」「雖然有不捨，但沒辦法，身體老了。」他如今已年近7旬。

親自下廚 24小時營業

AbC Cafe有30年歷史，是洛杉磯縣最早的一批港式西餐廳。陳漢成1995年11月10日接手經營，到退休時恰好是27年。陳漢成起初做的是玩具生意，但因為玩具行業不景氣，所以轉行做餐館。

陳漢成經營AbC Cafe不是做甩手掌櫃，而是親自參與包括炒鍋、收銀、服務員等諸多一線工作。他多年來不斷打磨廚藝，製作的油扒飯遠近聞名，甚至吸引許多其他族裔的食客慕名前來。AbC Cafe在疫情前是少有的24小時營業餐廳，成為許多民眾吃宵夜的必選之地。陳漢成說，他最開心的是2005年至2008年。那段時間是餐廳的鼎盛期，來此吃飯的顧客排成長龍。

熬過疫情 沒熬過年齡

說到退休的理由，陳老闆感嘆，自從疫情以來，許多人害怕病毒不願意上班，而疫情之後招工就更難了，一是通膨壓力下，物價高招工成本大， 最主要的是廚房的工作強度很大，掂勺和炒菜都需要大力氣，好多老員工在家休息了兩三年之後，已經無法適應廚房的工作，即使提出給他們加一千到兩千的工資，也沒人願意來。

陳老闆補充，雖然捨不得，但是自己實在是幹不動了，這兩年自己每天都是早上6點到店，晚上9、10點才關門回家，一天工作15個小時，自己已經68歲了，心有餘力不足。

他補充說，自己其實早就想退休了，但是店舖本身有租約在，加之疫情之下根本無人願意接手，自己也是苦苦強撐到疫情之後，找到合適的買家才敢退休。他說，如今能找到適合接受的業者，願意將這個牌子經營下去，已經很滿足。

工作累 享受退休生活

其實在後疫情時代選擇退休的大有人在。今年8月29日，華埠就有一家華人老字號中餐廳「高朋飯店」歇業。這家餐館1972年營業至今，已有50年歷史。高朋飯店歇業，讓許多華裔年長者感到惋惜。高朋飯店老闆sylvia透露歇業原因時說，從父親手中接過餐館生意，40多年來每周工作六天，每天工作十小時，讓她感到非常疲勞，如今想要好好享受一下生活。

除了洛杉磯，其他地區的中餐廳，也有部分老闆選擇在後疫情時代退休。例如明州布魯明頓市開業長達64年的David Fong's中餐館9月31日永久停業，原因就是老闆想好好享受退休生活。

AbC Cafe陳老闆表示，後疫情時代，像他一樣想退休的中餐館老闆其實不少，經常聽到他們說有退休的想法。做餐館很辛苦，基本沒有工作和生活的平衡，如今年紀大了，也應該更多的回歸家庭，享受生活。而對於許多年輕人來說，特別是餐館老闆的子女，他們在美國出生長大，思想西化，完全不會有子承父業的想法。而且，子女們也有各自的事業與生活，部分洛杉磯的中餐館，在老闆退休後就無法繼續經營了。

餐廳易手 老顧客感慨

在AbC Cafe老闆上班的最後一天，店裡來了不少老顧客，其中就包括中華會館資深顧問馬樹榮。他說，因住在蒙市，常光顧AbC Cafe，最愛的是排骨飯。他與陳老闆也是很好的朋友。說起陳老闆退休，他覺得很可惜。馬樹榮說，最近看到很多老字號中餐廳因無人接手而轉賣或熄燈，真是感慨不已。