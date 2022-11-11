洛縣華人6城 10項公投案可望「全數通過」

巴沙迪那社區大學PCC倡議案要求升級校園硬體設備已獲選民高票通過。（記者丁曙／攝影）

今年11月期中選舉，在洛杉磯縣六個華人 聚居城市，選民提出十項地方性公投案，從選舉改制到房租控制，從發放教育 債券到開徵新稅，以及延長將要到期的圖書館 特別稅，大多數倡議案涉及稅收，從納稅人口袋挖錢；但是，取之於民，用之於民，同民生福利和社區安全有直接的利害關係，因而得到大多數選民支持，開票結果顯示，這些全部或可望全部通過。

今年洛縣地方城市公投案的內容，也符合加州正在進行將權力從州政府轉移到地方政府的改革。公共安全調整和地方控制資金公式，已將部分治安和學校經費的責任轉移給地方，有利於將許多義務從國家轉移到地方。提升治安和教育，不僅需要更多責任，還需要充足經費。

華人過半的亞凱迪亞市（Arcadia City），今年有三項倡議案交付公投，內容涉及選舉改革、調升旅館稅率、以及開徵體育博彩稅。市憲章修正案CA擬改革現行選舉制度，將全市劃為五個小選區，每個小區選舉一名市議員，不是在全市範圍內普選，確保各個居民點都有自己的民意代表，了解當地民意，便於交流陳情。市議會選舉日改在偶數年11月第一個星期二，與全州大選日期保持一致，可以節省很多成本和時間。

廣受華人社區歡迎的巴沙迪那社區大學（PCC），今年發起PCC倡議案，要求選民授權發行5.65億元教育債券，用來升級實驗室、教學技術、教室和職業培訓設施，並進行其他改進，並且獲得67.22%支持率。同樣，喜瑞都社區大學（Cerritos community college）也提出CC倡議案，要求發行4.25億元教育債券，用來維修、升級和更換教學、培訓和支持設施等，也獲得55.35%支持率。選民重視教育，責無旁貸。

同樣，圖書館是社區生活的重要組成部分，而圖書館經費主要由地方政府負擔。因此，維持城市圖書館的良好服務，提供書籍/資料、青少年閱讀/家庭作業計劃，保障充裕的開放時間，聘請專業的圖書館員，以及確保電腦網絡的暢通，都需要花錢。居民都能深明大義，不吝給予，兩項圖書館特別稅延長案，包括巴沙迪那市（Pasadena）Measure L，和南巴沙迪那市Measure LL，分別以81.63%和83.35%超過支持率獲得通過。

華人過半的富裕小城聖瑪利諾（San Marino），今年別出心裁提出一項空置房稅 Measure Z，對於有房不住、用於升值的民宅和商業物業，每年開徵1萬元特別包裹稅（special parcel tax），並且得到55.22%的高支持率。一方面為市府財政開源，另一方面也反映了討厭囤積居奇的民意，尤其當下，洛杉磯地區的無家可歸者比比皆是。

雖然洛縣 2022 年多項公投議案迄今還沒有最終結果，一部分郵寄選票、臨時選票等尚待統計。但是，大多數議案已有了清晰畫面，華人社區六城市八項公投案可以推測結局全部通過。