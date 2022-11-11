格蘭杜拉3賊闖空門 遇主人落荒逃 警陸空搜捕火速逮人

多輛警車在接到居民報案後前往案發現場。（格蘭杜拉警察局提供）

華人 愈來愈多的210公路沿線山邊城市格蘭杜拉（Glendora）9日發生入室盜竊，三名盜賊在當地學生放學、家長接孩短短空檔闖空門，短短不到半小時將一戶華人宅院洗劫一空，未料贓物尚未裝完上車，主人正好回家，盜賊倉惶逃逸，鄰居迅速報警。警方立馬出動地面追捕及空中偵察，鎖定目標，十分鐘內將三人犯罪團夥一網打盡，人贓俱獲，被盜財物物歸原主。

連下兩天大雨的格蘭杜拉9日午後雨過天晴。下午2點59左右，格蘭杜拉警察 局值班警員接到當地居民緊急求援電話，説當地66號公路以北優良社區的一棟民宅發生入室盜竊，三名盜賊正在逃逸。警員迅速趕到現場後，嫌犯車輛已消失無蹤。警方根據鄰居的詳細描述，確認嫌疑車牌及兩男一女盜賊長相和衣著，很快鎖定正從案發地點向南逃竄的一輛汽車 。巧的是，該汽車在狂奔至66號公路與Glendora大道交口附近時，突然出現故障，停在路上動彈不得，警員迅速趕到，車上一名女嫌束手就擒。

前來增援的洛杉磯縣警察局直升飛機，同時很快鎖定了另外兩名從故障汽車上徒步逃逸的嫌犯，並馬上通知地面行動方向；前後不到十分鐘，三名嫌犯全部落網。目前三人均關押在格蘭杜拉警察局監獄。警方10日公佈三嫌名字：Tywan Lamont Brown、Dijonn Ray Cooper、Amber Dayanara Echeverriaaleman。

此一光天化日下的入室盜竊案受害人，為當地一戶華人住家。女主人透露，9日星期三下午2時15分左右，她先生開車出去接孩子放學，2點45分左右回到家，發現後院的落地門玻璃已被人打碎，進屋一看，滿地狼藉，大廳、臥室、衣帽間全部被人翻箱倒櫃，衣櫃裏很多名牌包包、衣袋裝的貴重衣服都已不翼而飛，鞋盒裡的鞋拿出來但沒來得及拿走，一把槍已從槍櫃中偷出，卻忘了放在床上來不及拿；但臥室裏的現金、銀行卡、珠寶首飾，全被洗劫一空。

女主人表示，先生接孩子回到家門口時，看到停在家對面的一輛灰色汽車在拚命鳴喇叭，兩個戴頭套的男子正從家正門跑出、都抱著大袋子，灰色汽車上駕駛座開車的是個女的。當時他們還沒有完全反應過來，汽車就開走了。所幸周邊三家鄰居都馬上跑來幫忙，一位老外鄰居及時打911報警，向警方詳細描述汽車和盜賊長相，對警察馬上追擊幫助實在大。

女主人表示，因為孩子學校離住家很近，所以先生出門前沒有上警報，家中的大鐵門也沒有上鎖，估計盜賊就是堂而皇之從大鐵門進入後院，然後打破後院落地窗入室洗劫。所幸鄰居及時鼎力相助，警察行動非常凌厲，前後不到十分鐘，就將盜竊團夥一網打盡，簡直太棒了。

格蘭杜拉警察局在破案後短短數小時内，接到當地居民的上百條留言讚揚。受害華人全家10日下午親自前往格蘭杜拉警察局表達謝意，並全部領回被盜財物。不少居民表示，他們近年常常聽到不少城市深受財產犯罪團夥之害，很多偷盜案最後都不了了之，相比之下，格蘭杜拉的警員真是威猛，振奮人心。