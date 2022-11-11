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3匪硬搶商場上鎖名牌包 華人目睹吃驚

記者王若然／亞凱迪亞市報導
為了防止被搶，這些名牌包都上了鎖。（記者王若然／攝影）
為了防止被搶，這些名牌包都上了鎖。（記者王若然／攝影）

隨著節日臨近，越來越多民眾趁休息日前往商場購置聖誕、新年禮物，然而隨治安每況愈下，在商場內發生的盜竊、搶劫案頻傳。6日（周日）下午，華人常去的洛杉磯縣亞凱迪亞市前西野商場（Westfield Santa Anita，目前因易手已改名為The Shops at Santa Anita）發生一起搶案，一名在現場購物的華人男子發文講述了驚心動魄的過程；亞凱迪亞警方也證實確有其事。

6日下午，一名華人男子發帖稱，在亞凱迪亞商場的Nordstrom陪老婆買包。當時他們是在商場一樓的YSL櫃檯購物。老婆挑選包包時，他坐在旁邊的椅子上正刷著手機，背對商場大門。突然他聽到一陣躁動，抬頭一看，看見三個年輕非裔男子從他背後竄出，快速將YSL櫃檯上的手提包搶走。他看到他們大概搶了五個包包，之後快速逃走。這名華人男子說，當時沒人追上去，他本想追出去，但顧及人身安全，還是作罷。他對在光天化日、眾目睽睽之下發生這樣的搶案，還是很震驚。

記者7日走訪案發地點，YSL櫃檯銷售表示，商場規定不得對外透露是否有這類事件，讓記者聯繫商場公關。但是截至發稿，尚未收到任何回覆。不過案發YSL櫃檯附近的某商號的一名華人導購，證實了這起搶案。她透露，6日下午兩三點，有三名搶匪搶劫了YSL櫃檯，目測搶走了七、八個包包，後來警察也來了。另有店員說，他雖然當天未上班，沒有目睹搶案，但發生這樣的事情「並不覺得稀奇，如今到處都是商場被搶的事。」

記者又致電亞凱迪亞市警局，接線員表示，6日下午亞凱迪亞商場Nordstrom百貨確實發生搶案，但若想得知更多細節，需向當班警員詢問。

發生搶案的YSL櫃檯，專賣高檔手提包，大部分單個包包售價就至少千元。該櫃檯旁邊還有Chloe，巴黎世家等奢侈品包包。記者走訪發現，這裡的包包都被鎖在櫃台上。詢問店員得知，商場這樣做已有段時間，主要因為治安日下，為了防止搶劫發生，但似乎防不勝防，犯罪分子其實很容易就能剪斷繩索搶走包。這些名牌包的櫃檯位於商場一樓，距離大門出入口很近，也讓犯罪分子有機可乘。

亞凱迪亞市前西野商場近來被爆出多起盜竊、搶劫案。本月1日，一名女性受害人在西野商場停車場被搶。當時她坐在車中，車子沒鎖，一名男嫌突然闖進她的車輛，並毆打受害人，還奪走手袋。目前警方已經找到嫌犯作案時駕駛的寶馬車輛，並逮捕兩名嫌犯。警方還發現兩名嫌犯曾在亞市犯下多起類似搶案，被捕時，車輛上還有之前搶案盜取的財物品。

亞凱迪亞商場的Nordstrom百貨商店被搶。（記者王若然／攝影）
亞凱迪亞商場的Nordstrom百貨商店被搶。（記者王若然／攝影）
為了防止被搶，這些名牌包都上了鎖。（記者王若然／攝影）
為了防止被搶，這些名牌包都上了鎖。（記者王若然／攝影）

亞凱迪亞 華人 Nordstrom

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