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亞市商場重災區 一周4搶案 華裔居民出門提高警覺

記者王若然／亞凱迪亞市報導
西野商場近日盜竊、搶劫案頻發。（本報資料照片）
西野商場近日盜竊、搶劫案頻發。（本報資料照片）

華人聚集的亞凱迪亞市，與其他城市一樣，近一兩年盜竊案、搶劫案頻發，給商家和民眾帶來不少困擾。該市位於400 south Baldwin avenue的前西野商場（Westfield Santa Anita，目前因易手已改名為The Shops at Santa Anita）6日發生搶劫案，有華人現場親歷，過程驚心動魄。記者為此查看亞凱迪亞市警局的犯罪紀錄，發現前西野商場竟屢次成為不法分子犯罪據點，單單一周就有四起搶劫和盜竊案。

不過11月1日在同址發生一名未及時關上車門的婦女，被歹徒跑進車內搶走皮包案後，警方在調查後，對該商場停車場一輛與嫌疑車輛描述相符的黑色寶馬轎車進行監視，之後攔截該車輛，發現車上還有之前搶劫案被盜的財物，將車上兩名嫌疑人以搶劫罪逮捕。當時警方表示，這兩名嫌疑人可能還參與此前發生的其他盜竊案。

根據亞市警局的犯罪紀錄，僅在10月23日至29日一周，前西野商場就有四起搶劫、盜竊相關的犯罪發生。10月23日，商場內的JC Penney發生一起盜竊案，一名25至30歲之間，身高5呎9的非裔男子盜走一條價值1萬6000元的項鍊，之後逃之夭夭。

10月24日凌晨1時19分，警方接到報警趕到商場內的一家華資商號發現，有一個犯罪團夥，包含三至四名男性嫌疑人，竟將店鋪天花板割出一個洞，進入店鋪後盜走很多瓶「高端」酒。同一天晚上9時36分，警方接到報案趕到商場的Macy's停車場，有位受害人的汽車在此被盜走。被盜汽車是2001年Honda Accord，被盜時間為下午1時至晚上9時35分。

10月29日，商場內的Nordstrom發生一起搶劫案，警探發現一名非裔男嫌搶走店內一雙鞋子和褲子，當他逃走時，正面碰到商場保安（loss prevention staff），這時他亮出武器嚇退保安。該名嫌犯為20歲非裔男子，身高約5呎9，重約150磅，作案時身著黑色T恤和藍色牛仔褲。

不單是前西野商場，亞市其他地區的盜竊搶劫案也時有發生。26日下午，亞市某華資超市門口，一位媽媽帶著孩子購物完畢，正當她將孩子和食物搬到車上時，一名非裔男子快速將其放在後備箱的手提包搶走。該名非裔男子約20多歲，留有黑色短髮，身高約6呎，駕駛一輛黑色寶馬。作案時身著藍色T恤。

根據亞市警局統計，2021年城市搶劫案增加85.71%。而2018年至2020年，每年的搶劫案都是下降。2018年至2020年間，每年分別下降26.79%，14.63%，40%，直到2021年猛增快一倍。

一位住在亞市的華裔居民李女士表示，最近確實聽說這裡發生很多大大小小的盜竊案，平時出門都很小心。不過她強調，不單是亞市，其他華人城市也都有這個問題。她希望城市可以增加警力，在年底節假日到來之際，居民的安全有所保障。還說要保持良好習慣，可以避免成為受害人，如不要將貴重物品放在車上，上車後即刻鎖好車門。

非裔 華人 亞凱迪亞

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