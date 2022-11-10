蒙市4華人遙遙領先 趙美心、方樹強可望無懸念連任

所有到場的民選官員們合影。（記者朱敏梓／攝影）

11月8日期中選舉當晚，國會眾議員趙美心 (Judy Chu)、加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）等民選官員，齊聚在蒙特利公園 （Monterey Park）林肯酒店（Lincoln Plaza Hotel），共同等待開票結果。趙美心和方樹強票數遙遙領先對手，可望在無懸念下連任成功。而在蒙特利公園市市議員候選人中，黃泰平（Thomas Wong）和吳紹榮（Vinh T. Ngo）在各自選區的票數大幅領先，若維持此走勢，可望順利當選。

蒙特利公園市地方選舉候選人當晚出席選舉之夜，包括第一區市議員候選人黃泰平、第三區市議員候選人Jose Sanchez、第五區市議員候選人吳紹榮、蒙市書記官（City Clerk）候選人梁僑漢（Hans Liang）、財務長（City Treasurer）候選人陳亮文（Vincent Chang）等，以及阿罕布拉學區資深教委甄銘新（ Bob Gin）。

前加州49區眾議員伍國慶（Mike Eng)主持選舉之夜。洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）代表，聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）也與會。

趙美心指出，無論結果如何，在場的每位候選人都獲得勝利，因為他們在競選活動中都非常努力。她正密切關注民主黨在參、眾議院的選情，因為只有確保民主黨掌握眾議院，才能確保所做的工作，能夠為美國人民降低生活成本，維護婦女選擇墮胎權利，以及維持美國的民主。

國會眾議員趙美心(Judy Chu)。（記者朱敏梓／攝影） 加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（記者朱敏梓／攝影）

方樹強則說，大家聚集在這裡他心懷感激，非常感謝趙美心，感謝蒙市各候選人所做的努力。

當晚趙美心宣讀即時選舉結果，蒙市市議員候選人，黃泰平和吳紹榮票數遙遙領先。

這兩人對領先指出，現在公布選舉結果，為時尚早，但很高興看到目前的比分，感謝所有協助他們競選付出的人。