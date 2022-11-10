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加州7公投案 3通過4否決

記者丁曙／洛杉磯報導
亞裔過半的阿罕布拉學區學生樂團，排練演奏。（記者丁曙／攝影）
亞裔過半的阿罕布拉學區學生樂團，排練演奏。（記者丁曙／攝影）

2022年11月8日期中選舉，加州有七項全州性公投案（Proposition）交付全民表決，提案內容廣泛，涉及生育自由、賭博、公校藝術教育、腎透析診所管理、高收入開徵環保稅、禁售某些調味菸草產品等，關係到民眾生活、社區治安、教育醫療、環保健康等，選民支持其中三項，否決了另四項，彰顯了重視民權、教育和環保，抵制歪風邪氣的主流傳統。

由於支持者的占比遠遠高於反對者至少20%，即使尚未完全開完票，以下三項公投案已確定獲選民支持：

2022期中選舉加州7項公投案。（資料：加州州務卿辦公室；製表：記者丁曙）
2022期中選舉加州7項公投案。（資料：加州州務卿辦公室；製表：記者丁曙）

第1號「生育自由憲法權利」（Constitutional Right to Reproductive Freedom）公投案，主張修改加州憲法，保障婦女墮胎和避孕的權利，將選民支持的文字添加到加州憲法中，「州不得在個人最私密的決定中，否認或干涉個人的生殖自由，其中包括他們選擇墮胎的基本權利，以及他們選擇或拒絕避孕的基本權利 。」

第28號公投案「公立學校音樂和藝術教育資金」（Public School Arts and Music Education Funding），主張加州學校將從明年開始，獲得約10億美元的音樂和藝術教育資金，為 K-12 課程補充資源，例如舞蹈、戲劇和平面設計，這些課程通常在經濟低迷期間，首先從學校預算中被削減。但是，該項公投案不提高稅收，而是通過要求國家撥出相當於每年已提供給學校的總資金的1%金額，為音樂和藝術教育創造有保障的年度資金流。

第31號公投案「禁止銷售調味菸草產品」（Prohibition on Sale of Certain Tobacco Products），主張選民支持 2020年對調味菸草產品（包括電子香菸和薄荷醇香菸）的立法禁令，現在將在全州範圍內，禁止銷售薄荷醇捲菸等調味菸草產品。

以上三項公投案只要獲至少50%選票支持，就算勝了。但是，某些地方公投案，例如課徵新稅或加稅等，需要得到 55%或三分之二多數的選民投票批准。

公投 教育 加州

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