加州7公投案 3通過4否決

2022年11月8日期中選舉,加州 有七項全州性公投 案(Proposition)交付全民表決,提案內容廣泛,涉及生育自由、賭博、公校藝術教育 、腎透析診所管理、高收入開徵環保稅、禁售某些調味菸草產品等,關係到民眾生活、社區治安、教育醫療、環保健康等,選民支持其中三項,否決了另四項,彰顯了重視民權、教育和環保,抵制歪風邪氣的主流傳統。

由於支持者的占比遠遠高於反對者至少20%,即使尚未完全開完票,以下三項公投案已確定獲選民支持:

2022期中選舉加州7項公投案。(資料:加州州務卿辦公室;製表:記者丁曙)

第1號「生育自由憲法權利」(Constitutional Right to Reproductive Freedom)公投案,主張修改加州憲法,保障婦女墮胎和避孕的權利,將選民支持的文字添加到加州憲法中,「州不得在個人最私密的決定中,否認或干涉個人的生殖自由,其中包括他們選擇墮胎的基本權利,以及他們選擇或拒絕避孕的基本權利 。」

第28號公投案「公立學校音樂和藝術教育資金」(Public School Arts and Music Education Funding),主張加州學校將從明年開始,獲得約10億美元的音樂和藝術教育資金,為 K-12 課程補充資源,例如舞蹈、戲劇和平面設計,這些課程通常在經濟低迷期間,首先從學校預算中被削減。但是,該項公投案不提高稅收,而是通過要求國家撥出相當於每年已提供給學校的總資金的1%金額,為音樂和藝術教育創造有保障的年度資金流。

第31號公投案「禁止銷售調味菸草產品」(Prohibition on Sale of Certain Tobacco Products),主張選民支持 2020年對調味菸草產品(包括電子香菸和薄荷醇香菸)的立法禁令,現在將在全州範圍內,禁止銷售薄荷醇捲菸等調味菸草產品。

以上三項公投案只要獲至少50%選票支持,就算勝了。但是,某些地方公投案,例如課徵新稅或加稅等,需要得到 55%或三分之二多數的選民投票批准。