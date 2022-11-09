暴雨襲南加釀災 部分民眾撤離影響投票

8日下午4時，部分洛縣居民收到了洪災警告信息，包括杜瓦迪（Duarte）地區和聖蓋博山麓。這場從7日開始的強降雨，已給南加許多地區帶來災情。

8日早晨，許多南加居民被暴雨 和風聲驚醒，這場從7日（周一）凌晨開始，並會持續三天的暴雨已造成諸多不便和災難，從緊急撤離，到影響投票 ，到交通事故，到人員傷亡。

根據國家氣象局預測，第一輪降雨主要影響洛縣南部和東部，並逐漸東移。8日下午，第二輪降雨從范杜拉縣（Ventura County）登陸，逐漸襲擊洛杉磯縣和橙縣各地，廣泛分布的降雨一直持續到9日（周三）早上。

救援人員尋找溺水失蹤者。（圖源KTLA）

許多地區的居民被緊急撤離，杜瓦迪市漁火（Fish Fire）燒毀地區附近居民7日晚上被通知撤離，警方挨家挨戶地敲門告知，並要求拒絕撤離的居民簽訂免責聲明，該地區許多學校也宣布停課。該地區於6月遭遇山火，許多灰燼和殘骸還留在山上，經大雨沖刷極可能造成泥石流和山體滑坡。

8日早上，邦德大火（Bond Fire）燒毀地區附近的居民也被強制撤離，該地區也非常有可能暴發泥石流。居民可以搬進臨時避難所，寵物也可送到專門的庇護所。

受到泥石流威脅的居民被緊急撤離。（圖源CBS）

大範圍的強降雨也嚴重影響交通，洪水 沖刷大街小巷導致多處封路，同時交通事故頻發。5號公路在聖費南度谷（San Fernando Valley）北部路段也出現洪水。8日早上，在NBC4記者追逐暴雨的路途中，行駛在210公路上時，該記者在三分鐘內目睹三起交通事故。根據調查，16和605公路也發生幾起事故。

同在8日早上，至少有兩輛車被目擊漂流在洛杉磯河上（LA River），所幸車上沒有人。在安大略市，有六人被洪水沖進泄水溝，造成一人死亡，兩人失蹤，被救援的三人已送到醫院治療。

8日也是選舉日，專家表示，雖然積極參與投票的人還是會投，但糟糕的天氣會使一部分選民放棄投票，尤其是抱有「選誰都差不多」想法的選民。西拉瑪德瑞（Sierra Madre）市一投票站受天氣影響導致停電，很多到場選民因此無法正常投票。