南加58華韓裔參選創紀錄 估過半可當選
11月8日期中選舉日，南加州華人社區高度關注，初步統計有54位華裔和四位韓裔參加各級公職選舉，人數之多創造歷史，預計過半篤定當選。同時，洛杉磯縣及加州選民將選出下一屆聯邦參眾議員、加州政府八大首長、加州議會參眾議員、洛杉磯縣政委員、警察局長和高院法官、地方城市議員、社區大學理事、學區教委、水區理事，公投加州七項提案、洛縣兩項提案、城市及學區教育公債等多項提案。
在聯邦和加州府會層面，有14人尋求連任或挑戰席位，他們雖然黨籍不同，但大多數挾有現任優勢，知名度高，各自選區的本黨選民比例高，且得到政黨背書，先聲奪人，氣勢占先；特別是趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登等人，若無意外，皆可輕騎過關。另一方面，他們的挑戰者知名度低，或缺乏公職經驗。
在高院法官競選中，有兩位女性華裔張若蕾(Renee Chang )和黃瑞雅(Peggy Huang)參戰，分別競選洛杉磯縣和橙縣高院的法官，她們的對手也都是司法界同行。
在地方城市，南加地區有30華裔參選11個城市市議員、市府行政官員和兩華人競選水區理事，包括蒙特利公園市（Monterey Park）七人，亞凱迪亞市（Arcadia）六人，鑽石吧市（Diomand Bar）四人，阿罕布拉市（Alhambra ）兩人，聖蓋博市（San Gabriel）兩人，聖瑪利諾市（San Marino）兩人，南巴市（South Pasadena）一人， 西柯維那市 （West Covina）一人，東谷市（Eastvale）一人， 阿蘇薩市（Azusa）一人，克萊蒙市（Claremont City） 一人， 爾灣市（Irvine）一人，以及西灣水區一人， 核桃谷水區一人。
在地方學區，有12華人競選六個學區的教育委員，其中，阿罕布拉學區（Alhambra USD）四人，聖瑪利諾學區（San Marino USD）三人，核桃谷學區（Walnut Valley USD）兩人，哈岡學區（Hacienda La Puente USD）一人，山景學區（Mountain View USD）一人，派洛斯福德學區（Palos Verdes Peninsula USD）一人。
今年教委選舉有一個特點，老當益壯，持續進取。例如，阿罕布拉學區教委甄銘新、聖瑪利諾學區教委張志堅，都已經在位五任20年，但堅持老有所為，駕輕就熟，續為學生和家長服務。但同時新人輩出，學生家長范文亮、張龍正等，年輕有為，熟悉新技術和了解少年人想法。新老競爭，推動進步。
然而今年期中選舉，對亞裔和華人社區而言，最大看點還是國會45區的華韓之爭，現任共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）攻擊民主黨挑戰者陳介飛（Jay Chen）的「抹紅」競選策略，受到全國40個亞太裔團體的一致譴責，因為此等種族主義行為將誤導社會輿論，質疑華裔的愛國主義忠誠度，且增加攻擊亞裔的仇恨犯罪。
上一則
FB留言