南加58華韓裔參選創紀錄 估過半可當選

聯邦28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（取材自官網）

11月8日期中選舉日，南加州華人 社區高度關注，初步統計有54位華裔和四位韓裔參加各級公職選舉，人數之多創造歷史，預計過半篤定當選。同時，洛杉磯縣及加州選民將選出下一屆聯邦參眾議員、加州政府八大首長、加州議會參眾議員、洛杉磯縣政委員、警察局長和高院法官、地方城市議員、社區大學理事、學區 教委、水區理事，公投加州七項提案、洛縣兩項提案、城市及學區教育公債等多項提案。

加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（取材自官網）

在聯邦和加州府會層面，有14人尋求連任或挑戰席位，他們雖然黨籍不同，但大多數挾有現任優勢，知名度高，各自選區的本黨選民比例高，且得到政黨背書，先聲奪人，氣勢占先；特別是趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登等人，若無意外，皆可輕騎過關。另一方面，他們的挑戰者知名度低，或缺乏公職經驗。

聯邦36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（取材自官網） 加州59區眾議員陳立德（Phillip Chen）。（取材自官網）

在高院法官競選中，有兩位女性華裔張若蕾(Renee Chang )和黃瑞雅(Peggy Huang)參戰，分別競選洛杉磯縣和橙縣高院的法官，她們的對手也都是司法界同行。

聯邦45區眾議員挑戰者陳介飛（Jay Chen）。（取材自官網）

在地方城市，南加地區有30華裔參選11個城市市議員、市府行政官員和兩華人競選水區理事，包括蒙特利公園市（Monterey Park）七人，亞凱迪亞市（Arcadia）六人，鑽石吧市（Diomand Bar）四人，阿罕布拉市（Alhambra ）兩人，聖蓋博市（San Gabriel）兩人，聖瑪利諾市（San Marino）兩人，南巴市（South Pasadena）一人， 西柯維那市 （West Covina）一人，東谷市（Eastvale）一人， 阿蘇薩市（Azusa）一人，克萊蒙市（Claremont City） 一人， 爾灣市（Irvine）一人，以及西灣水區一人， 核桃谷水區一人。

加州22區參議員挑戰者蔡瀚青（Vincent Tsai）。（取材自官網）

在地方學區，有12華人競選六個學區的教育委員，其中，阿罕布拉學區（Alhambra USD）四人，聖瑪利諾學區（San Marino USD）三人，核桃谷學區（Walnut Valley USD）兩人，哈岡學區（Hacienda La Puente USD）一人，山景學區（Mountain View USD）一人，派洛斯福德學區（Palos Verdes Peninsula USD）一人。

加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen）。（取材自官網）

今年教委選舉有一個特點，老當益壯，持續進取。例如，阿罕布拉學區教委甄銘新、聖瑪利諾學區教委張志堅，都已經在位五任20年，但堅持老有所為，駕輕就熟，續為學生和家長服務。但同時新人輩出，學生家長范文亮、張龍正等，年輕有為，熟悉新技術和了解少年人想法。新老競爭，推動進步。

國會38區眾議員挑戰者秦振國（Eric Ching）。（取材自官網）