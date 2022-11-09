我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

南加58華韓裔參選創紀錄 估過半可當選

記者丁曙╱洛杉磯報導
聯邦28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（取材自官網）
聯邦28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（取材自官網）

11月8日期中選舉日，南加州華人社區高度關注，初步統計有54位華裔和四位韓裔參加各級公職選舉，人數之多創造歷史，預計過半篤定當選。同時，洛杉磯縣及加州選民將選出下一屆聯邦參眾議員、加州政府八大首長、加州議會參眾議員、洛杉磯縣政委員、警察局長和高院法官、地方城市議員、社區大學理事、學區教委、水區理事，公投加州七項提案、洛縣兩項提案、城市及學區教育公債等多項提案。

加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（取材自官網）
加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（取材自官網）

在聯邦和加州府會層面，有14人尋求連任或挑戰席位，他們雖然黨籍不同，但大多數挾有現任優勢，知名度高，各自選區的本黨選民比例高，且得到政黨背書，先聲奪人，氣勢占先；特別是趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登等人，若無意外，皆可輕騎過關。另一方面，他們的挑戰者知名度低，或缺乏公職經驗。

聯邦36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（取材自官網）
聯邦36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（取材自官網）
加州59區眾議員陳立德（Phillip Chen）。（取材自官網）
加州59區眾議員陳立德（Phillip Chen）。（取材自官網）

在高院法官競選中，有兩位女性華裔張若蕾(Renee Chang )和黃瑞雅(Peggy Huang)參戰，分別競選洛杉磯縣和橙縣高院的法官，她們的對手也都是司法界同行。

聯邦45區眾議員挑戰者陳介飛（Jay Chen）。（取材自官網）
聯邦45區眾議員挑戰者陳介飛（Jay Chen）。（取材自官網）

在地方城市，南加地區有30華裔參選11個城市市議員、市府行政官員和兩華人競選水區理事，包括蒙特利公園市（Monterey Park）七人，亞凱迪亞市（Arcadia）六人，鑽石吧市（Diomand Bar）四人，阿罕布拉市（Alhambra ）兩人，聖蓋博市（San Gabriel）兩人，聖瑪利諾市（San Marino）兩人，南巴市（South Pasadena）一人， 西柯維那市 （West Covina）一人，東谷市（Eastvale）一人， 阿蘇薩市（Azusa）一人，克萊蒙市（Claremont City） 一人， 爾灣市（Irvine）一人，以及西灣水區一人， 核桃谷水區一人。

加州22區參議員挑戰者蔡瀚青（Vincent Tsai）。（取材自官網）
加州22區參議員挑戰者蔡瀚青（Vincent Tsai）。（取材自官網）

在地方學區，有12華人競選六個學區的教育委員，其中，阿罕布拉學區（Alhambra USD）四人，聖瑪利諾學區（San Marino USD）三人，核桃谷學區（Walnut Valley USD）兩人，哈岡學區（Hacienda La Puente USD）一人，山景學區（Mountain View USD）一人，派洛斯福德學區（Palos Verdes Peninsula USD）一人。

加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen）。（取材自官網）
加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen）。（取材自官網）

今年教委選舉有一個特點，老當益壯，持續進取。例如，阿罕布拉學區教委甄銘新、聖瑪利諾學區教委張志堅，都已經在位五任20年，但堅持老有所為，駕輕就熟，續為學生和家長服務。但同時新人輩出，學生家長范文亮、張龍正等，年輕有為，熟悉新技術和了解少年人想法。新老競爭，推動進步。

國會38區眾議員挑戰者秦振國（Eric Ching）。（取材自官網）
國會38區眾議員挑戰者秦振國（Eric Ching）。（取材自官網）

然而今年期中選舉，對亞裔和華人社區而言，最大看點還是國會45區的華韓之爭，現任共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）攻擊民主黨挑戰者陳介飛（Jay Chen）的「抹紅」競選策略，受到全國40個亞太裔團體的一致譴責，因為此等種族主義行為將誤導社會輿論，質疑華裔的愛國主義忠誠度，且增加攻擊亞裔的仇恨犯罪。

2022年期中選舉南加部分城市華裔候選人。資料來源：洛杉磯縣選務局 製表：記者丁...
2022年期中選舉南加部分城市華裔候選人。資料來源：洛杉磯縣選務局 製表：記者丁曙
2022洛杉磯縣地方學區教委選舉華裔成績報告。*現任者 資料來源：洛杉磯縣選務局...
2022洛杉磯縣地方學區教委選舉華裔成績報告。*現任者 資料來源：洛杉磯縣選務局 製表：記者丁曙
2022洛杉磯縣和橙縣部分候選人。*現任者 資料來源：洛縣和橙縣選務局 製表：...
2022洛杉磯縣和橙縣部分候選人。*現任者 資料來源：洛縣和橙縣選務局 製表：記者丁曙
2022/11/8聯邦及加州府會南加14華韓候選人。*現任者 資料來源：加州州...
2022/11/8聯邦及加州府會南加14華韓候選人。*現任者 資料來源：加州州務卿辦公廳 製表：記者丁曙

學區 加州 華人

上一則

暴雨襲南加釀災 部分民眾撤離影響投票

延伸閱讀

加州期中選舉日 洛縣阿市華人投票踴躍

加州期中選舉日 洛縣阿市華人投票踴躍
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
郭佳霖競選都布林學委：完成妻遺志

郭佳霖競選都布林學委：完成妻遺志
通訊計票費時 今晚難知結果

通訊計票費時 今晚難知結果
耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投

耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投
教育，種族、性別 成學區委員會競選主題

教育，種族、性別 成學區委員會競選主題

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席