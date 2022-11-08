南加夫妻同時接詐騙電話 個資早已遭掌握

羅斯密市華人夫妻同時接到詐騙電話。（Unsplash.com）

南加洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）一對華人 夫妻，10月的一天同時接到一個電話，對方稱自己是電話公司，來電通知華人的手機 號碼即將被停用，並稱華人名下的電話號碼涉嫌集資詐騙 。

羅斯密市高女士10月17日上午接到一通神秘電話，號碼顯示400數字開頭，來電男子說普通話，稱自己是位於德州總部AT&T電話公司的工作人員。高女士回憶說：「一接通電話，這名男子就問我是不是高某，他甚至說出我的全名，我開始沒有想到會是詐騙，因為對方知道我的名字。」

男子表示公司正在調查一起集資詐騙案件，並指出高女士名下有個電話號碼，涉嫌在中國福建一帶實施詐騙。高女士回答說自己沒有辦過這樣的號碼，「他就問我是不是丟失過證件，或者把證件借給他人使用過，我說都沒有。」高女士回憶對方在電話中非常熱情，試圖幫助她分析是否有人盜用證件申請號碼，並實施詐騙。

電話交流了近十分鐘，男子最後表示，公司目前準備停用高女士名下所有的號碼，包括她現在使用的手機。高女士一聽著急了，「如果手機停用，那我怎麼和別人聯繫，日常生活都會受到影響。對方說，如果調查後發現情況不屬實，手機就會恢復正常使用。」

情急之下，高女士提議報警，讓當地警方介入調查所謂的集資詐騙案件，「我這麼提議，他在電話中遲疑了一下，回答說可以，還說一小時後再打電話給我，詢問報警情況進展。」高女士同時讓男子留下一個聯繫電話，稱會讓警察直接跟電話公司聯繫，調查案情，「他給我的電話號碼也是400開頭的。」

就在高女士掛掉電話後不久，在外工作的丈夫來電，說自己剛接到一個以400號碼開頭的詐騙電話，遭遇竟與高女士如出一轍，也是自稱AT&T總公司的工作人員，表示高先生名下新辦的電話號碼涉嫌集資詐騙，「套路完全一樣，應該就是同一個犯罪團伙。」

但與高女士不同的是，對方與高先生的通話時間只持續一兩分鐘，「那人直接提出需要核對個人信息，我丈夫馬上回覆，沒有辦過什麼手機號碼，無需核對信息，對方一聽直接就把電話掛斷了。」

夫妻倆同一時間段接到類似的詐騙電話，讓高女士十分不安的是，對方在電話中也直呼丈夫的全名，「這一點讓我們挺緊張的，說明我們的名字、電話號碼等個人信息早已經洩漏，並被犯罪團伙利用，都不知道個資是怎麼洩漏的，現在的詐騙實在太多了。」

對於當時提出報警，高女士說只是權宜之計，想證實來電者身分的真實性，果然一小時後，對方沒有再打來電話，留下的電話號碼也無法撥通，「其實我也沒有報警，只是想用這個方法試驗一下，而且他給我的電話就是一個虛擬號碼。」