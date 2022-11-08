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惡搞治安？南加男子穿「FBI衣」領錢：嚇阻搶匪

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡市市議員選舉投票日臨近，有居民惡搞治安，穿上印FBI字的T恤衫到ATM機器取錢。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡市市議員選舉投票日臨近，有居民惡搞治安，穿上印FBI字的T恤衫到ATM機器取錢。（記者啟鉻／攝影）

南加奇諾岡市此次市議員選舉引人關注，第一選區第一次出現三位華裔參選人，而且都將社區治安作為當選後施政首要解決問題。臨近投票日，市區出現一名男子身穿背上印有FBI（聯邦調查局）的深色T恤衫，到銀行取錢。該男子表示，並非FBI成員，只是覺得治安不靖，穿FBI字樣的衣服或許可嚇阻見財起意的不法者。也有居民認為，這是惡搞，吸引選民關注治安。

7日，在奇諾岡市區格蘭德街上（Grand Ave.)一家銀行ATM自動取款機前，一名年長者穿著帶有FBI字的T恤衫取錢，頗為顯眼。記者詢問得知，他並非FBI執法人員，只是覺得穿著這樣的T恤衫取錢，很安全，因為現在治安情況令他擔心。

然而在外人看來，這位居民似是「惡搞」了當地治安，讓人覺得更多的是黑色幽默。

不過這位年長者的擔心還是有一定道理的，自年初至今，各地發生過多次居民在銀行取錢後，遭到搶匪搶劫的案件。不久前，在洛杉磯縣縣屬地羅蘭岡就發生七旬長者，在銀行取錢後被劫匪搶走。雖然奇諾岡市區尚未發生類似案件，但治安不靖，各類案件頻發，令社區居民普遍擔憂人身安全。

奇諾岡市議員參選人在競選承諾中，都提出強化社區治安政見；有的表示增加義警，有的表示要提供科技能力；還有表示爭取更多經費，強化警力打擊犯罪能力。

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