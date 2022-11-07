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被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

記者邵敏／洛杉磯報導
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

南加一名華人男性按摩師，被指控在按摩過程中性侵未成年人。兩名當事人庭上各執一詞，17歲的女客人指證對方實施猥褻、下流動作，並使用淫穢語言挑逗；按摩師則堅持沒有做過任何不規範的行為，更沒有進行性侵，目前這起案件仍在審理中。

據受理此案的律師介紹，事發在今年2月的一天，華人男性按摩師王先生，在南加聖地牙哥（San Diego）的按摩店中，為一名西裔女子做精油按摩。按摩過程中，女子並未表示不滿，但半小時後，她帶著父母回到店裡，表明是未成年人，今年17歲，在按摩過程中遭受王先生的性侵。

這名女子指出，王先生按摩時讓她脫了衣服，露出臀部，並碰到私處，同時伴隨下流語言進行挑逗。但按摩師辯稱自己沒有任何不當行為，完全是正常按摩，至於對方指控的淫穢語言，可能是誤解。

根據按摩店老闆的陳述，女孩父母當時提出通過經濟賠償私了，要求支付5萬元的賠償費，老闆當場拒絕，對方則聲稱要找律師進行民事起訴，隨即報警稱女兒被性侵，當地警察很快到達現場將按摩師抓捕歸案。

案件中兩名涉案人如今各執一詞，但當時兩人獨處一室，沒有其他證人。黃笑生律師表示，「期間具體發生過什麼，只有他們最清楚，但出於保護未成年人目的，警方、控方會更願意相信未成年人的證詞，這對華人按摩師非常不利。」根據加州法律規定，性侵未成年人將面臨高達11年的牢獄生涯，以及終身被登記為 「性侵犯者 」。

按摩師王先生被捕後，因其在美國沒有合法身分，之後被聯邦移民及海關執法局(ICE)帶走，案件涉及未成年人，當時不准保釋。

作為代理被告移民案件的律師，黃笑生表示，此案涉及未成年人，因此性質嚴重，「原告只有17歲，但按摩師為她按摩時，並不知道她是未成年人，這就非常麻煩，因為美國法律非常保護未成年人。」 經過多番努力，當事人成功保釋，但很快被帶入移民局的拘留中心，案件至今仍在審理中。

通過這起案件，黃笑生希望提醒按摩業者重視規範行業行為，「就像買酒買菸一樣，做按摩前一定要看一下對方的身分證，確定年齡。如果是未成年人，可拒絕為其服務，或者成年人陪同在旁，避免發生不必要的麻煩。 」

黃笑生指出，成年人狀告華裔按摩師性侵的案件很多見，但如果涉及未成年人就會特別嚴重，「按摩時需要注意脫衣服的部位，不要按摩不合適的地方，說話也要注意分寸，所有步驟都需要經過專業訓練，避免法律糾紛。」

此外，如果這起案件罪名成立，黃笑生指出，從法律上來說，按摩店的房東也可能會被告上法庭，因為把房子租給做性侵生意的人，這是一種疏忽。他還強調，美國法律有很多和中國不一樣的地方，華人一定要注意，「比如單身父親給未成年女兒洗澡會涉嫌性侵，有人舉報，警察就可以抓捕；如果給孩子刮痧，就會涉嫌虐待兒童，因為刮痧後的症狀看上去滿身血痕。」

性侵 華人 移民局

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