勁球再槓彩金上看19億 加州中3張百萬券

象徵頭獎的大紅球，預告勁球彩金上看19億元。(取材自加州彩券局臉書)

根據加州 彩券局（California State Lottery），頭獎獎金累積至史上最高16億元的「勁球 」（Powerball）5日開獎，頭獎得主再次槓龜。然有三張在加州售出的勁球彩券，每張贏得110萬元。周一（7日）頭獎彩金上看19億元。

KTLA電視台報導，根據加州彩券局，這些中獎彩票號碼與28-45-53-56-69相符，但並未選中勁球號碼20，故每張獎金為110萬元。

在加州開出這三張百萬號碼者，分別在北加州蘇珊維爾市（Susanville）的蘇珊維爾超市（Susanville Supermarket）、恩辛塔斯（Encintas）的連鎖零售商店Rite Aid，與灣區 城市聖萊安德羅（San Leandro）的76加油站售出。

5日累積16億元的獎金，可說是「世界上有史以來最大一筆樂透彩獎金」，然對購買者來說，贏得鉅額獎金的機率，仍只有「2.922億分之一」。

勁球表示，5日仍未開出最大獎，也打破「連續抽獎未開出最大獎次數」的紀錄。當天在佛羅里達州抽獎，是自8月3日在賓州開出頭彩以來，第40次抽獎。

5日頭獎獎金估計為7億8240萬元，打破金氏世界紀錄中，國家彩券最大一筆獎金的世界紀錄。

勁球7日開獎的頭獎獎金，恐增加至19億元，若購買人數更多，此數字可能增加更多。若有人選擇不接受年度付款，選擇一次性付清，仍可望獲得9億2900萬元。