治安壞 忘關副駕駛座車窗 華人停車2分鐘被盜

被害人車窗案發時呈半開狀態，副駕駛座位上放著電腦包。（圖：受訪者提供）

南加洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），11月1日（周二）晚上發生一起盜竊案件。華人在朋友家門口停車不到兩分鐘，車內財物迅速失竊，監控視頻記錄了案發整個過程，而被盜的蘋果 耳機也定位到竊賊就在附近城市。

視頻來源：記者邵敏

這起盜竊案件發生在1日晚9時左右，地點位於蒙市林肯大道（ Lincoln Ave）附近的居民區，被害人是加州國民警衛隊現役軍人陳先生的母親。

案發當晚，陳媽媽驅車前往蒙市朋友家取東西，她把車停在朋友家門口，準備進屋拿了東西就走。陳媽媽當時鎖了車門，卻忘記關閉副駕駛室的車窗，陳先生說：「我母親太大意了，她以為進去取個東西就走，沒多長時間，因此也沒有留意車窗有沒有關閉。」

陳媽媽的車窗案發時呈半開狀態，副駕駛座位上放著電腦包，裡面有一個蘋果平板電腦(Apple Ipad)，以及一副蘋果無線耳機（ Apple Airpods）。她回憶說，自己停好車離開不到兩分鐘，返回時就發現電腦包不見了。

朋友家的監控視頻顯示，案發時一名嫌疑男子靠近這輛車，他將手伸進副駕駛車窗，從車內迅速取走電腦包，並快速離去。陳先生表示，「嫌疑人動作非常熟練，很快得手，不知道是不是早就在一旁埋伏蹲點，伺機作案。」根據被害人陳述，被盜的平板電腦價值1300多元，耳機300多元，總共損失1600元左右。

案發後第一時間，陳先生根據蘋果耳機的定位系統，查找到失竊財物就在附近的阿罕布拉市（Alhambra），具體地址位於該市4街2000號街區。陳先生跟隨定位趕到那裡，發現是一戶居民房子，他立即打電話報警。

等候40多分鐘，阿市警方到達現場，被害人陳述案情，並將監控視頻與定位顯示提供給警方。警察 敲門後，有一名白人男子開門應答，陳先生描述，對方看上去胖胖的，三、四十歲左右，身材、髮型與監控視頻記錄的嫌犯非常相似，但這名男子當場否認盜竊。

警方表示因為沒有搜查令，也沒有確切證據，無法入室查證。陳先生說：「我們提供了監控視頻和失竊財物定位，但警察說這些不能作為證據，也不能因此斷定就是此人作案。」

雖然陳先生確信被竊財物就在眼前這間屋內，但他始終無計可施，只能無奈離去，「阿市警察當晚建議我們去蒙市報案，因為案發地在蒙市，或許可以追查此案，但母親不願繼續追究，她說是因為自己粗心大意導致財物被盜，再報案也很難追回。」