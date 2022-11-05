600萬隻火雞暴斃 感恩節慘了

今年火雞可能缺貨，價格料將上揚。（波士頓市場臉書）

隨著感恩節的臨近，全美的雞農卻被新型禽流感 的來襲所籠罩，近百萬隻火雞皆無法倖免，根據調查統計，預估今年感恩節火雞價格將增加至少20%。

根據農業部 （US Agriculture Department）數據顯示，這波禽流感病毒來勢凶猛，導致全美超過600萬隻火雞死亡。消費者也因市場中無法即時供應原先的火雞量，讓他們在原先通貨膨脹的物價打擊下，又要花更多錢來籌備感恩節所需。

禽流感再度來襲，讓許多家畜飼養業者膽戰心驚。（unsplash截圖）

雞農迪斯特 (Heidi Diestel) 表示，他在加州 索諾拉市（Sonora）農場是由祖孫四代一起經營，而在這波禽流感浪潮中損失非常慘重，光是8月就有超過15萬隻火雞死亡。迪斯特傷心的表示，看到這波禽流感的來襲讓許多飛鳥禽類受到影響，十分難過。目前加州就有七個火雞農場遭殃，導致約48萬5000隻火雞死亡或被撲滅。

據悉，該病毒主要起源於野鳥，鳥類通過飛行時排泄糞便感染家禽。獸醫瓊斯（Annette Jones）也證實這一說法，並表示，火雞在所有家禽中顯得最脆弱，在肉雞和蛋雞被飼養在室內的穀倉時，火雞只能飼養在野外牧場中，讓病毒傳播更為容易。加州家禽聯合會（California Poultry Federation）主席馬托斯（Bill Mattos）表示，市面上已經出現火雞搶購潮，賣家將所有可得的貨源出售給超市或私人顧客，更有許多政客打電話詢問是否能搶先訂購，並將火雞全數捐贈給慈善機構。

聯邦疾病防治中心（CDC）表示，該病毒對人類的健康威脅微乎其微。 迄今為止，僅報告了一起確診人類感染病例，但患者本身從事家禽業。而對於鳥類而言，今年的禽流感爆發有望超過造成5050萬隻鳥類死亡的2015年感染潮。美國農業部表示，截至目前共有4460萬隻鳥類死亡，包含超過600萬隻火雞。

美國首席獸醫官西福德（Rosemary Sifford）在聲明中表示，她認為該病毒很有可能繼續散播感染，讓不僅野生鳥類，甚至家禽都被推上危險巔峰。並警告所有家禽類飼主須保持最高警戒，讓家禽盡可能遠離野生鳥類。

2015年的禽流感病毒浪潮和2022年的病毒，都屬歐亞譜系的高致病性禽流感毒株，但因病毒的不同亞型及流行季節不同，讓今年度的感染浪潮更為嚴重。根據美國農業部數據，今年超過85%的病例可以追溯到野生鳥類的引入， 2015年的比例約為30%。雖然攜帶野生鳥類不會生病，但受感染的家養雞和火雞可能會出現震顫、呼吸困難和極度腹瀉，然後迅速死亡。讓美國農業部不得不展開識別疾病跡象的教育工作，讓飼養主提前有心理準備。專家則表示，家禽類在感染病毒後，死亡率可在48小時內達到90%到100%。

因此農業部呼籲雞農一旦發現雞隻大量死亡案件，優先採集的樣本通常送到州實驗室，再送到美國農業部國家獸醫服務實驗室進行確認，一旦確認陽性病例會隨即發布警告。美國農業部動植物衛生檢驗局會立即採取行動，撲滅受影響的雞群以防傳播。