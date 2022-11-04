定位功能奏效 追蹤一支手機 查到百支贓貨

警方在該民宅中共搜出92支手機，幾乎都是在10月28日星期五晚的同一場狂歡音樂會上偷盜而來。盜賊趁當事人狂歡不備之時下手。（圖：李若提供）

核桃市聖安東尼山社區學院（Mt. San Antonio College）一名學生因幫忙朋友追蹤丟失的手機 ，意外追出大批被盜電話，萬聖節化妝狂歡會上失竊的近百支電話物歸原主，受害人和警方都始料未及。

聖安東尼山社區學院非裔學生Amir Anderson，10月28日（周五）和朋友一起到聖伯納汀諾參加一年一度的萬聖節化妝狂歡音樂節（Escape Music Festival），狂歡活動快要結束時，同行朋友突然發現身上手機沒了，兩人現場附近來回找了一遍，還是沒有。 Anderson想起，他和他這位朋友的手機之前互相連接了「find me」功能，能夠彼此看到手機信號地點。

Anderson趕緊打開自己手機，卻看到信號顯示朋友的手機正在快速移動中，方向離音樂會現場愈來愈遠。兩人一不做二不休，立馬開車沿著丟失手機信號發出的方向追蹤，友人的手機信號從10號公路轉向605公路，再轉向5號公路諾瓦克（Norwalk）方向，歷經60多哩，眼看信號愈來愈近，當他們的汽車 到達唐尼（Downey）附近的一個十字路口等待綠燈時，竟發現朋友丟失的手機正好就是幾乎同一地點，也處於相對靜止不動當中。

當時已是深夜，十字路口除了Anderson和友人的汽車外，旁邊只有一輛汽車也在等紅燈。兩人鎖定了手機應該就在旁邊的汽車内，於是趕緊下車，向駕駛人客氣說明來意，詢問對方是否不小心拿錯自己的電話。沒想到對方非但沒承認拿錯，紅燈一過，駕駛人一踩油門飛速逃逸，逃得無影無蹤。

Anderson兩人只能按照丟失手機發出的信號繼續追蹤，最終發現手機在唐尼的一棟民房停止不動。他們互相提醒不要輕舉妄動，趕緊報警求助。警方告訴他們千萬不要擅自進入民宅，以免發生意外。稍後，唐尼警察 局派出警員前往涉案現場，在該民宅後院的草地和花叢中發現兩個大垃圾袋，打開一看，全是手機。

據警方初步調查，在該民宅共搜出92支手機，幾乎都是在星期五晚的同一場狂歡音樂會上偷盜而來。盜賊趁當事人狂歡不備之時下手。許多受害人表示，當時活動人非常多，人擠人，確實有人說要借路通過，自己只能閃身讓路，或者感覺自己的身體被人潮猛擠了幾下，後來就發現手機沒了。不少人表示，他們的手機都放在褲子的後袋，所以發現不見時，還以為是擠掉了，萬萬沒想到有人盯上了音樂會，人群中趁亂大偷特偷。

Anderson和朋友不但找回自己的手機，也幫忙近百名受害人找到了失竊電話。到目前為止，已有數十人前往唐尼警察局領回電話，而Anderson的熱心和機智，也在社群媒體中傳為佳話。