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聯邦破獲盜催化器團夥 多名亞裔涉案

記者張宏／洛杉磯綜合報導
高排放標準使加州成為催化轉換器盜竊的溫床。（unsplash圖片）
高排放標準使加州成為催化轉換器盜竊的溫床。（unsplash圖片）

美國司法部2日表示，在一項史無前例的聯邦各個部門集體調查中，一個銷贓數億元的全國催化轉換器盜竊團夥被掃蕩，多名亞裔涉案。涉案人員覆蓋加州、俄克拉荷馬州、懷俄明州、明尼蘇達州等地。

聯邦官員表示，21名被告2日在美國加州東區和俄克拉荷馬州北區的地方法院分別被起訴，調查人員還發出32份搜查令，並沒收數百萬元資產，包括房屋、銀行賬戶、現金和車輛。

警方這次行動覆蓋加州、奧克拉荷馬州、懷俄明州、明尼蘇達州、新澤西州、紐約州、內華達州、北卡羅來納州和維吉尼亞州，進行逮捕、搜查和扣押。

加州東區聯邦檢察官辦公室發言人Lauren Horwood表示，這次是全國首次掃蕩催化轉換器盜竊團夥。在加州的案件中，31歲的Tou Sue Vang和27歲的 Andrew Vang兄弟被指控，他們在沙加緬度與51歲的 Monica Moua 一起經營無牌生意。三人從當地小偷那裡購買被盜的催化轉換器，並將它們運到新澤西州的DG Auto Parts處理。

司法部表示，Vang家兄弟向DG Auto出售價值超過3800萬元的被盜催化轉換器。Vang氏兄弟、 Monica Moua 和其他六名被告共面臨40項指控，包括共謀運輸被盜催化轉換器、共謀洗錢和其他指控。

這六名被告全部來自新澤西，在當地經營DG Auto分公司。他們分別是39歲的Navin Khanna，也被稱為Lovin Khanna、35歲的Tinu Khanna，也被稱為 Gagan Khanna，44歲的Daniel Dolan，37歲的Chi Mo，又名David Mo，50歲的Wright Louis Mosley，以及24歲的Ishu Lakra。

根據起訴書，從2019年10月左右開始，一直持續到今年10月，被盜的催化轉換器從沙加緬度運到新澤西州，並通過電匯從DG Auto匯到Vangs的賬戶，其中幾筆數額超過10萬元。嫌疑人由機密線人記錄交易次數。

催化轉換器是車輛排氣系統的一部分，可減少內燃機排放的污染物和有毒氣體的數量。這些設備的核心含有貴金屬，如鈀、鉑和銠，由於價值高、缺乏識別標記和相對容易被盜，因此常成為竊賊的目標。

聯邦當局估計，DG Auto以超過5.45億元價格將其從催化轉換器加工的貴金屬粉末出售給一家金屬精煉廠。

在奧克拉荷馬州的案件中，13名被告被指控從街頭小偷那裡購買被盜的催化轉換器並將其轉售給DG Auto，被告被指控犯有40項罪名，包括串謀接收被盜的催化轉換器、串謀洗錢和其他相關指控。

聯邦當局表示，在所有這些案件中，出售給DG Auto的大部分催化轉換器都是贓物，而DG Auto在付款時知道或應該知道這一點。

加州東區檢察官Phillip Talbert表示，加州較高的排放標準使該州成為催化轉換器盜竊的溫床，據報導，去年加州每個月約有1600個催化轉換器被盜，加州占全國所有催化轉換器盜竊索賠的37%。

加州 新澤西州 奧克拉荷馬州

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