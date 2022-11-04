4.8%受檢人陽性 3日為1周來最高

洛縣公共衛生局主任費若。（本報檔案照）

洛杉磯 縣新冠疫情 3日繼續維持在近期高位。統計到當天中午，全縣新增感染1332例，新增死亡七人。

洛杉磯縣衛生局3日午後公布的最新數字顯示，洛杉磯縣新冠疫情包括感染人數、測試陽性率、重症住院人數等主要指標，仍處於近期高位，目前仍有419感染者因爲情況較爲嚴重而住院觀察和治療。

從10月28日至11月3日七天當中，洛杉磯縣的日新增感染人數在593至1392之間徘徊，日新增死亡人數在7至11人之間，住院人數在379至427之間，檢測 陽性率在3.9%至4.8%之間。3日的檢測陽性率為一周來最高，4.8%的受檢人呈現陽性反應。公衛局認為，該數字應該比實際感染人數要低，因為很多人在家自行檢測，即便是陽性也不會向衛生局報告。

洛縣公共衛生局主任費若表示，過去一周，洛縣的病毒感染指標有所上升，經過數月穩定下降之後，最近一周的測試感染率有較為明顯上升，尤其是2日和3日兩天，感染人數和住院人數以及檢測呈陽率都為最近一周中最高，衛生局擔心，南加州開始進入冬季，溫度漸降，會導致疫情重新抬頭，或感冒引發併發症加重感染症狀，民眾要注意防疫。