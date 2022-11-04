我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

4.8%受檢人陽性 3日為1周來最高

洛杉磯訊
洛縣公共衛生局主任費若。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局主任費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠疫情3日繼續維持在近期高位。統計到當天中午，全縣新增感染1332例，新增死亡七人。

洛杉磯縣衛生局3日午後公布的最新數字顯示，洛杉磯縣新冠疫情包括感染人數、測試陽性率、重症住院人數等主要指標，仍處於近期高位，目前仍有419感染者因爲情況較爲嚴重而住院觀察和治療。

從10月28日至11月3日七天當中，洛杉磯縣的日新增感染人數在593至1392之間徘徊，日新增死亡人數在7至11人之間，住院人數在379至427之間，檢測陽性率在3.9%至4.8%之間。3日的檢測陽性率為一周來最高，4.8%的受檢人呈現陽性反應。公衛局認為，該數字應該比實際感染人數要低，因為很多人在家自行檢測，即便是陽性也不會向衛生局報告。

洛縣公共衛生局主任費若表示，過去一周，洛縣的病毒感染指標有所上升，經過數月穩定下降之後，最近一周的測試感染率有較為明顯上升，尤其是2日和3日兩天，感染人數和住院人數以及檢測呈陽率都為最近一周中最高，衛生局擔心，南加州開始進入冬季，溫度漸降，會導致疫情重新抬頭，或感冒引發併發症加重感染症狀，民眾要注意防疫。

檢測 洛杉磯 疫情

上一則

聖迪瑪斯豪宅建案 獨立屋均價逾百萬

下一則

勁球五碼獎金百萬 加州兩幸運兒得獎

延伸閱讀

洛縣新冠疫情3日繼續維持在近期高位

洛縣新冠疫情3日繼續維持在近期高位
EUA不用撤銷了 台食藥署通過高端疫苗保護效益審查

EUA不用撤銷了 台食藥署通過高端疫苗保護效益審查
疫情升溫 鄭州港區封控7天 富士康續運作 廣州、天津半封城

疫情升溫 鄭州港區封控7天 富士康續運作 廣州、天津半封城
維拉紐瓦喊改革拚連任 批官員不作為

維拉紐瓦喊改革拚連任 批官員不作為
馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導

馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導
病例再增 洛縣新冠重症住院超過400人

病例再增 洛縣新冠重症住院超過400人

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失