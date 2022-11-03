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依約繳房租卻被迫搬離 近20商家討公道

記者楊青／聖蓋博報導
包括半島酒家、高登眼鏡、傳統燒臘美食、8090、LA Beauty、翠華珠寶、御素坊、隆興記、優質良品、銀泰珠寶等將近20戶商家的代表，出席當天公聽會，公聽會從傍晚6時半持續到深夜將近11時。（記者楊青／攝影）
包括半島酒家、高登眼鏡、傳統燒臘美食、8090、LA Beauty、翠華珠寶、御素坊、隆興記、優質良品、銀泰珠寶等將近20戶商家的代表，出席當天公聽會，公聽會從傍晚6時半持續到深夜將近11時。（記者楊青／攝影）

聖蓋博市全統廣場將近20戶商家，1日晚前往聖蓋博市議會特別公聽會上陳情，還原聖蓋博全統廣場翻修工程案牽涉的商家與物業管理委員會糾紛内幕。商家們表示，全統廣場物業涉嫌以拖延和欺騙手段，讓商家在疫情期間經濟一蹶不振的情況下一直交租金，但挺過疫情之後卻以翻修停業和提高租金，將九成以上的租戶逼走。現場商家表示，聖蓋博市府工程設計審核委員會今年3月一次性通過全統廣場整修申請案，但他們沒有一個人接到公聽會開會通知。

包括半島酒家、高登眼鏡、傳統燒臘美食、8090、LA Beauty、翠華珠寶、御素坊、隆興記、優質良品、銀泰珠寶等近20戶商家代表，出席當天公聽會，公聽會從傍晚6時半持續到深夜近11時。

全統廣場員工最多的商家、半島酒家負責人Ben首先發言表示，聖蓋博市府設計審核部門今年3月28日有關全統廣場整修工程案的公聽會議，他和員工完全不知道。 2021年6月，他跟之前一樣電話通知房東確認要五年續約，房東答應了，並承諾2022年給10%的房租折扣，但合約至今還未收到。但他以為是既成事實，因此今年在付月租時自動減去10%。但今年6月，他收到物業管理處說他欠錢，違約，他只能馬上付上10%的折扣款。10月6日管理處代表約他開會，說他知道房東有同意10%的折扣， 他們將會退回；但過了幾天，他卻收到管理處律師信，說折扣不是給疫情的優惠，不退。

「我不知道他們為什麼一次又一次欺騙！」，Ben說，直到最近他才知道原來全統廣場早有計畫裝修，有意隱瞞拖延合同。 現在商場要裝修，說是外部裝修，但卻要他關門一年，「如果我們餐館關門一年，我們80多名員工，那麽多客人，損失有多大？如果我們關一年，未來的生意根本沒有辦法繼續下去」，他懇請聖蓋博市長市議員為商家討一個公道。

二樓一家華資餐館負責人的兒子代表母親上台發言表示，從今年3月第一次市政府公聽會到現在，他們都沒有得到物業管理部門任何形式的通知，包括電子郵件、電話都沒有，每天都檢查信箱，也從來沒有收到看到。多家在全統廣場經營超過或接近15年的華資商家表示，他們確實從來沒有接到過廣場物業方，或市府有關部門的任何公聽會通知，相反，商家表示，他們直到最近才接到廣場2023年1月底要開始裝修、他們必須關門走人的通知。

一名老字號商家負責人上台發言表示，全統廣場走過31年，幾十戶商家無論在經濟、人氣和稅收等方面，都為聖市做出貢獻。但據他所知，現在全統廣場物業方計畫以不續約等方式，趕走九成的租戶商家，這不是商家所希望的，相信聖蓋博市府也不希望全統廣場變成「鬼城」（ghost town）。

全統廣場傳統燒臘美食老闆何海量發言表示，據他了解，大部分租戶都不知道今年3月28日的公聽會，廣場並不止是改造外觀，房東將要做大量的改造，還要求商家在2023年1月31日前搬出去。他表示，如此大動作且影響商家和消費者，以及人員就業和城市稅收的計畫，城市應有多次公聽會，不是一次公聽會一蹴即成。他希望聖市議會對整修案審議過程詳細調查。

全統廣場傳統燒臘美食老闆何海量發言表示，全統廣場如此大動作且影響商家和消費者以及...
全統廣場傳統燒臘美食老闆何海量發言表示，全統廣場如此大動作且影響商家和消費者以及人員就業和城市稅收的整修計畫，城市應有多次公開聽證會，不是一次公聽會一蹴即成。他希望聖蓋博市議會對整修案詳細調查。（記者楊青／攝影）
全統廣場員工最多的商家、半島酒家負責人Ben（右）首先發言表示，聖蓋博市府設計審...
全統廣場員工最多的商家、半島酒家負責人Ben（右）首先發言表示，聖蓋博市府設計審核部門今年3月28日有關全統廣場整修工程案的公聽會議，他和員工完全不知道。如果關門，他和他的80多名員工和大批客人，都影響巨大。 （記者楊青／攝影）

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