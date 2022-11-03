馮小剛落腳洛城 鄰居不識名導

豪宅景觀。（房源系統MLS截圖）

許久未公開露面的中國知名導演馮小剛，近日被爆在洛杉磯 豪宅前穿拖鞋送客，以致有他移民 美國的消息傳出。世界日報洛杉磯社的世說新聞團隊11月1日走訪當地社區，揭秘馮導與鄉里鄰居之間的關係，及揭開豪宅的神秘面紗。

馮小剛夫婦的豪宅位於好萊塢附近的奧林匹斯山（Mount Olympus）社區，這裡靠近好萊塢星光大道、中國劇院等知名景點。不過豪宅所在的山上曲徑通幽，完全沒有城市的喧囂吵鬧。沿路一直往上走，兩邊豪宅一一印入眼簾。這些豪宅大多是深宅大院，私密性很好。還有不少正在開發修建中的豪宅，可見這片地帶的房市十分火熱。

馮小剛的豪宅私密性非常好，周圍有高聳的樹木遮擋著裡面，樹木被修剪得很整齊。世說新聞團隊在此繞了一圈，除了高聳的樹木，就是緊閉的大門。門上有密碼鎖和攝像頭，安全性很強。房屋旁邊停放著一輛路虎休旅車，這輛車曾多次在該處出現；包括8月拍攝的谷歌實景地圖，以及馮小剛的送客視頻。而且車牌的字母組合，有很明顯的華人氣息，推測應該是馮小剛所有。

見外人拍照 園丁口氣差

當天有一名西裔和一名華人共兩名園丁在馮小剛豪宅內修整草坪，看到世說新聞團隊在門外拍攝，華人園丁高喊，「你們有意思嗎？」記者見狀，上前詢問，「請問屋主馮小剛在家嗎？」這名園丁回答說，「不在家，你們趕快走吧」。記者又詢問，「你們是否在修整草坪」。對方回嗆，「你要做嗎？」

名導與鄰居 從未串過門

看到園丁語氣非常不友好，為避免不必要的麻煩，世說新聞團隊準備開車離開。此時馮小剛的鄰居恰好外出，這位非裔 女鄰居表示，不知道旁邊住的是馮小剛，也不認識馮小剛是誰。聽記者介紹他是中國的知名導演後，非裔女表示，與名人做鄰居，她一點兒也不驚訝。這位非裔女鄰居還透露，當地鄰里之間的走動不多，兩家雖然挨得很近，但從未串過門。

根據地產網站公開信息顯示，馮小剛的非裔鄰居是2020年5月29日以750萬元買下其豪宅。雙方已做了近兩年半的鄰居。

豪宅產業稅 年約6.6萬元

馮小剛位於好萊塢的豪宅，是2014年7月以500萬元購入，共有五房五衛浴，面積5600平方呎。截至2022年11月1日，地產網站redfin的估價已近700萬元；馮小剛買入的八年間，升值約40%。房屋每年的產業稅，約為6萬6000元。根據該屋所在的洛杉磯縣，2022年兩口之家的收入中位數是7萬2900元；換句話說，馮小剛豪宅僅產業稅的開銷，就與洛杉磯縣普通的兩口之家收入差不多。

目前該房屋的室內照片，在房源系統MLS中已經全部刪除。據資深地產經紀透露，高單價成交的房屋，屋主可以要求刪除照片。不過在網站歷史圖片中，仍保存部分豪宅的室內圖片。豪宅內有一個游泳池，以及一個SPA；房屋的視野開闊，可以看到洛杉磯市中心。

近期馮小剛移民美國的流言在美國瘋傳，爆料者影片更以配字「大導演定居洛杉磯」，引起激烈討論。而馮小剛近期微博清空的狀態，更讓網友懷疑馮導移民的事實，在馮導在自家門前影片流傳後，大批網民更開始瘋查該住宅的地址。

對此，馮小剛10月31日晚在朋友圈闢謠，否認和妻子徐帆移民海外。馮小剛稱，所謂的網傳圖片為他和妻子徐帆8月送孩子去海外入學，「孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間。」更表示： 「像我和徐帆這麼熱愛北京眷戀故土、離不開哥們兒吃不了西餐，在國內又有事業，電影拍的都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？」