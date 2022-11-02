加州全保開始登記 各州可投保

加州全保投保者張越（站立者 ）分享他的抗癌經歷，以及加州全保對他看病的巨大幫助。（吳鴻鈞提供）

加州 全保（Covered California）與美國聯邦衛生及民眾服務部長Xavier Becerra攜手合作，11月1日正式在全國推出2023保險 年度的公開登記投保。公開登記投保意味著美國民眾可依據可負擔健保 法（Affordable Care Act）的保險市場登記加入健康保險。

目前在聯邦和各州保險市場通過公開登記投保取得健康保險的人數，已經達到破紀錄的1450萬人，其中包括通過加州全保投保的170萬加州民眾。加州全保致力於推出「十年有成」（10 Years Strong）宣導活動，歡慶過去十年來的努力成果，在過去十年中不但為民眾提供優質健保計畫，並且將本州無保險民眾的人數降到空前新低。

自從加州全保在2013年第一次推出公開登記投保期間，聯邦數據顯示加州無保險民眾的比率，已從17.2%降至2021年7%的空前新低，在同一時期全國各州下降比率中排名第一。

加州全保（Covered California）與美國聯邦衛生及民眾服務部長Xavier Becerra攜手合作，11月1日在全國推出2023保險年度的公開登記投保，說明會上洛杉磯市長候選人貝斯（站立者）發言。

Covered California執行總監Jessica Altman表示，加州全保過去的成就，證明其為加州民眾不可或缺的資源，包括洛杉磯縣近50萬民眾，加州全保希望能為數以百萬計的加州民眾，打開優質醫療照護的大門，現在就是通過加州全保加入優質健康保險，讓自己和家人都能得到保障的最佳時機。

「加州民眾持續因加州全保提供的財務補助和優質健保計畫而受益，現在就是需要健保者登記投保的時機」，加州衛生福利廳廳長兼加州全保理事會主席Mark Ghaly醫師表示，大家同心協力，讓健保計畫更容易負擔，將通往醫療照護更寬廣的道路帶到加州每一個角落。

加州全保（Covered California）於11月1日正式在全國推出2023保險年度的公開登記投保。（加州全保）

民眾只需登入CoveredCA.com，將全戶收入、郵編、全戶人口數目、需要保險的人數及其年齡，輸入到CoveredCalifornia首頁上的計算器，就可查看是否符合領取財務補助的條件，也可以查看所在地區提供的保單選擇。除了在線進行登記，民眾還可以通過撥打電話(800) 300-1533獲取普通話服務，或者撥打（800）339-8938獲取粵語服務。