我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

加州全保開始登記 各州可投保

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州全保投保者張越（站立者 ）分享他的抗癌經歷，以及加州全保對他看病的巨大幫助。（吳鴻鈞提供）
加州全保投保者張越（站立者 ）分享他的抗癌經歷，以及加州全保對他看病的巨大幫助。（吳鴻鈞提供）

加州全保（Covered California）與美國聯邦衛生及民眾服務部長Xavier Becerra攜手合作，11月1日正式在全國推出2023保險年度的公開登記投保。公開登記投保意味著美國民眾可依據可負擔健保法（Affordable Care Act）的保險市場登記加入健康保險。

目前在聯邦和各州保險市場通過公開登記投保取得健康保險的人數，已經達到破紀錄的1450萬人，其中包括通過加州全保投保的170萬加州民眾。加州全保致力於推出「十年有成」（10 Years Strong）宣導活動，歡慶過去十年來的努力成果，在過去十年中不但為民眾提供優質健保計畫，並且將本州無保險民眾的人數降到空前新低。

自從加州全保在2013年第一次推出公開登記投保期間，聯邦數據顯示加州無保險民眾的比率，已從17.2%降至2021年7%的空前新低，在同一時期全國各州下降比率中排名第一。

加州全保（Covered California）與美國聯邦衛生及民眾服務部長Xa...
加州全保（Covered California）與美國聯邦衛生及民眾服務部長Xavier Becerra攜手合作，11月1日在全國推出2023保險年度的公開登記投保，說明會上洛杉磯市長候選人貝斯（站立者）發言。

Covered California執行總監Jessica Altman表示，加州全保過去的成就，證明其為加州民眾不可或缺的資源，包括洛杉磯縣近50萬民眾，加州全保希望能為數以百萬計的加州民眾，打開優質醫療照護的大門，現在就是通過加州全保加入優質健康保險，讓自己和家人都能得到保障的最佳時機。

「加州民眾持續因加州全保提供的財務補助和優質健保計畫而受益，現在就是需要健保者登記投保的時機」，加州衛生福利廳廳長兼加州全保理事會主席Mark Ghaly醫師表示，大家同心協力，讓健保計畫更容易負擔，將通往醫療照護更寬廣的道路帶到加州每一個角落。

加州全保（Covered California）於11月1日正式在全國推出202...
加州全保（Covered California）於11月1日正式在全國推出2023保險年度的公開登記投保。（加州全保）

民眾只需登入CoveredCA.com，將全戶收入、郵編、全戶人口數目、需要保險的人數及其年齡，輸入到CoveredCalifornia首頁上的計算器，就可查看是否符合領取財務補助的條件，也可以查看所在地區提供的保單選擇。除了在線進行登記，民眾還可以通過撥打電話(800) 300-1533獲取普通話服務，或者撥打（800）339-8938獲取粵語服務。

加州 保險 健保

上一則

加州全保投保者現身說法 罹血癌治療費0元

下一則

勁球頭獎破12億 史上第4高

延伸閱讀

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州
南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起

南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起
南加國會議員選舉激烈 州參議員譴責現任者種族主義

南加國會議員選舉激烈 州參議員譴責現任者種族主義
「平權禁令」何時有？加州24年前通過 8州跟進

「平權禁令」何時有？加州24年前通過 8州跟進
灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下

灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下
公司總部紛紛遷出加州 洛杉磯損失最大

公司總部紛紛遷出加州 洛杉磯損失最大

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公