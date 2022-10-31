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股市跌 州長擬不對製造商減稅 取消無證客失業救濟

編譯組／綜合報導

美聯社報導，加州政府的好時光，恐怕很快會結束。股市不振進而影響稅收，是州府收入減少的主因。

這個全國人口最多的州，近年來擁有大量現金，以致立法者可自由支出，包括向低收入移民發放免費醫療健保，支付4歲以上幼兒園費用，過去兩年更向納稅人發放超過210億元支票等。

隨著加州稅收連續4個月低於預期，州政府近期擁有看似無盡的現金開始枯竭。根據無黨派立法分析師辦公室最新估計，至明年夏天結束的財年，加州恐有80%的機會，資金短缺約80億元。

上個月，民主黨州長紐森（Gavin Newsom）提及「加州潛在短缺」，阻止對製造商的減稅，停止擴大全日制幼稚園計畫，取消未經法律許可而居住在美國的移民失業救濟金。

儘管資金短缺，但加州可能不會像十多年前大蕭條那樣，面臨著另一場現金危機。2008年9月末，經濟大衰退期，加州可用於支出的資金少於80億元。今年加州有超過1300億元可用資金，包括372億元儲蓄帳戶等。

加州預算與政策中心執行主任霍恩（Chris Hoene）說，「我認為加州這次比過去更易應對潛在的經濟衰退。」

全國州預算官員協會（National Association of State Budget Officers）州財政研究主任希格瑞茲（Brian Sigritz）說，從全國範圍來看，至目前為止，大多數州稅收似乎高於預期，但收入增長卻趨緩得多，各州預計今年平均增長率為1.4%，2021年為16.5％。

加州的問題不在於工作，最大的問題在於股市下跌，這意味著有錢人賺不到那麼多錢。加州的累進稅制，讓收入最高的前1%的富人繳納該州近一半所得稅。

美聯儲提高利率，試圖減緩因通膨而飆升的商品和服務成本，對經濟其他部分產生連鎖反應。標普500指數較1月分峰值下跌18%以上。

股市下跌，意味著科技創投公司開始向公眾出售股票的動力減少。科技公司「上市」一直是加州政府可靠的收入來源，它會讓很多人很快成為有錢人，稅收自然大增。

去年有206家位於加州的公司上市，替加州創造鉅額收入。據加州財政廳估計，今年僅不到50家總部位於加州的公司上市。

此外，加州每月從「預扣稅」中得到的資金，自6月以來也大幅下降。

加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）說，參眾議會近年來設法在預算上達成一致，「我們與政府合作，使加州預算更有彈性與強大。」

加州參議會議長艾金斯（Toni Atkins）說，現在要知道明年預算是如何為之過早，「但我們比過去更加準備好，抵禦中產階級的收入下滑。」

加州 預算 移民

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