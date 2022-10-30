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企業家賴正光 捐UCSD2500萬

聖地牙哥訊
賴正光(右)為感謝錢煦院士指導, 慨捐2500萬美元給UCSD的生物工程系。(百進基金會)
賴正光(右)為感謝錢煦院士指導, 慨捐2500萬美元給UCSD的生物工程系。(百進基金會)

創辦百進生技（BioLegend）的傑出生物技術創新企業家賴正光（Gene Lay），2022年10月27日通過百進基金會（Laygend  Foundation），承諾提供2500萬美元捐贈資金，支持聖地牙哥加大（UCSD）世界領先的生物工程系，並以此答謝並致敬該系奠基人錢煦（Shu Chien）院士。

該項捐款將為UCSD雅各布斯工程學院（Jacobs School of Engineering）生物工程系的學生、教師和教學設施，提供持續性支持。UCSD為表彰賴正光的善舉，將把該系易名為「錢煦-賴正光生物工程系」（Shu Chien-Gene Lay Department of Bioengineering）。

百進生技去年被分析儀器生產製造商珀金埃爾默（Perkin Elmer）收購後，擔任執行長的賴正光表示，在超過30年的相互友誼中，中央研究院院士暨UCSD生物工程和醫學名譽教授錢煦，一直是他的楷模，對他的創業生涯深具影響。

賴正光說，他很感激錢煦院士30多年前走進他的生活，並成為他學習的榜樣。因為錢煦堅毅、正直、關懷和熱忱，激勵他盡力對社會作出貢獻。錢院士的工作包含了百進基金會的使命：將科學發現轉化為改變人類生活的治療和醫學。自己能夠協助錢院士實現理想，並幫助生物工程系的學生和教授們深感榮幸。

此次捐款將用於為研究和教育提供創新性的常期支持，以持續並提高生物工程系的卓越成就，使該系的工作能夠銜接生物工程研究和臨床應用，增進人類健康。

UCSD校長 Pradeep K. Khosla 表示，得到生物技術和創新領域深具遠見領導者賴正光的慷慨支持，本校生物工程系將在教學、研究和培育生物技術人才更有作為。賴正光是生物科技術創新領域的卓越領導人，他認可並表彰錢煦對UCSD和生物工程領域的重大貢獻最為合適。

錢煦是一位為UCSD在生物工程領域取得持續成功的奠基人，他在研究、教學和領導方面的卓越貢獻，造就許多人才，例如該系的研究生項目已連續20多年位居全美前五名。

錢煦於1994年擔任UCSD生物工程系創始主任，他的研究成就包括理解血流如何調節心血管系統的功能，這與心臟病發作和中風有直接相關。錢煦並幫助創建了一個稱為力學生物學（mechanobiology）的生物工程領域，研究力學和物理性能對活體組織的影響，例如血流產生的動力對血管內皮細胞的影響。

醫學 心臟病 中風

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