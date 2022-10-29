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蒙市街頭裸婦 警證實精神異常

記者王若然陳開、朱敏梓／蒙特利公園市報導
今年8月，蒙市街頭有一華女當街脫衣，後被證實其有精神疾病。（讀者提供）
今年8月，蒙市街頭有一華女當街脫衣，後被證實其有精神疾病。（讀者提供）

近日，在華人聚集的蒙特利公園市（Monterey Park）發生一起華女當街脫光衣服並大呼「我是中國人」的事件，在社區引起不小轟動。經過本報不懈追查，蒙市警局確認，該名女子患有精神病，案發後被送往醫院做精神觀察。

今年8月13日早上8時零8分，蒙特利公園市警方接到報警電話，趕到East Newmark Ave331號的馬路上。當時有一名60多歲的女性裸著身體躺在居民房前的院子，現場還有一支手機。

根據路人拍攝的視頻，這名華人女性，在熾熱的陽光下，赤裸全身、舉起雙手，高呼「我是中國人」、「全世界全是中國的」。因為路面很燙，這名女子跺腳呼喊「我的皮，我的皮。」

除了這段視頻以外，還有事發後警方趕到現場，有照片顯示該女當著一名蒙特利公園市男警員，躺在地上、高舉雙腿，做出疑似不雅動作。

根據當天出警紀錄，蒙市警局共出動了五名警員。警方表示，這名女子背後有紅色燙傷痕跡。上午8時50分，這名女子被警車帶走；11時許，裸體女的兒子到達警局接洽。

此外，有網路傳言稱，這名女子倒地企圖在他人倒車時碰瓷。一名網友發帖稱，「當天這名女子步行路過一家門口，這家女主人倒車出門，此女倒地想碰瓷，但這家女主人下車對她說，我的車沒碰到你，門口有視頻。此女馬上威脅對方說，我知道你住這裡饒不了你。之後這家女主人報警，此女便將衣服脫光耍潑，最後被警察带走。」這一傳言被蒙市警方否認。

蒙市警局警官Jimenez10月25日為本報記者還原了事件過程。當時這名華女曾與另一名路過的女性發生言語以及肢體衝突，在警方趕到事發區域前，她就已經把衣服全部脫掉。經過調查，兩名發生衝突的女性，此前並不認識。因為案件的特殊性，五名警員等到督察（Supervior）到場，才接觸並帶走這名脫光衣服的華人女性。

根據案發附近居民的說法，看到這名裸體女子與另一名亞裔女子發生扭打，旁邊住戶一名西裔女子上前拉架並報了警。當時出動了多輛警車，裸體女子被警方帶走。

今年8月，蒙市街頭有一華女當街脫衣，後被證實其有精神疾病。（讀者提供）
今年8月，蒙市街頭有一華女當街脫衣，後被證實其有精神疾病。（讀者提供）

華人 蒙特利公園 華女

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