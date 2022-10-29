洛杉磯市議員梁家訓 再度面臨罷免危機

四度面臨罷免危機的洛市議員梁家訓。（本報資料照片）

鷹岩（Eagle Rock）居民Pauline Adkins第四度發起罷免 洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de León），這次的訴求是梁家訓在政治密商的種族歧視 風暴後一直拒絕下台。Pauline Adkins拒絕受訪，市政府則證實，已經收到具備五人簽署的罷免聲請書。

梁家訓在事情爆發後一直道歉，不過還有兩年任期的他，與就要卸任的蕯迪洛（Gil Cedillo）都不願辭職，其他三人則都已離職。梁家訓辦公室的聲明也強調，經過三次失敗的罷免舉措後，梁家訓仍然決意為洛市第14選區服務，未來還將繼續提出重要計畫，與社區改善方案。

洛市最近幾次的罷免行動都告流局，對象包括市長賈西提（Eric Garcetti）與議員，政治學者認為，最大的難關就在，發動罷免雖然容易，但是要蒐集到足夠投票 的連署書卻不容易。更何況梁家訓的選區包括洛市市中心，當地的公寓大廈林立，非常難以登門拉票。不過，在這種情況下，如果還能湊齊簽名，罷免就非常可能過關。

洛市罷免規定為，五個合格選民就能發起罷免聲請，但是後續必須蒐集到該選區15%登記選民的連署書，以第14選區而言就是2萬1006份。不過，為了保險，一般都會以20%為目標，這次的罷免要能成案，至少需要2萬5000份以上的連署函。這對政治基礎穩固的梁家訓來說，罷免似乎難度頗高。