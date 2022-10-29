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兩岸買家抄底南加房市 購屋均價百萬 排名國外買家最高

記者王若然陳開、朱敏梓／洛杉磯報導
蒙特利公園市一處待售房屋。（本報資料照片）
蒙特利公園市一處待售房屋。（本報資料照片）

美西房市持續數月遇冷，平均降價幅度達11年之最。不過近日來自海外，尤其是中國大陸與台灣的買家數量，近兩個月則不斷增加，豪宅交易量上升，甚至有一擲千金的大宗商業地產交易。地產專家形容，似有看不見的影子正在南加州偷偷吃貨。

影音來源：世說新聞製作小組

根據地產專家李秉信，目前在市場上有一股力量在默默吃貨。本來在前幾個月賣不掉的豪宅，近幾個月的交易量反而上升，包括亞凱迪亞、聖瑪利諾（San Marino）的豪宅。李秉信說，再細問同行，都是來自中國的資金。他說，除了住宅類房屋，在酒店、購物商場近期也都可以看到中國、台灣買家的進場。例如最近亞凱迪亞市西野商場（Westfield Santa Anita Shopping Center）的買家是台裔地產投資者張文善（Wen Shan Chang，音譯），以約5.38億元購入。

除了豪宅和商業房產，在南加購置「剛需房」和學區房的中國買家也在增多。洛杉磯金牌房產經紀人Ray王介紹說，「從中國大陸來的買家陸續增多了，都是過來看學區房的，比上半年多了不少。」在南加州各區中，他們較青睞爾灣市、巴沙迪那和鑽石吧。在Ray王的客戶中，舉家來美移民的居多，因此都是買剛需房，多數人也都需要貸款。

全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的一項統計顯示，2021年4月至2022年3月期間，海外人士在美購入住宅類房產總價值有590億元，相比前一年增長8.5%，打破了之前連續三年下跌的趨勢。

其中，中國大陸和台灣的買家雖然在買房數量上排名第三，但購買房產的總價值最高，達到61億元。中國大陸和台灣買家購入房產的平均價格為100萬5700元，在所有國外買家中排名最高。中國大陸和台灣買家中，最親睞加州買房佔31%，其次是紐約佔10%。如果將所有外國買家合起來統計，則在佛羅里達州買房的最多，加州是最受青睞的第二大州。

李秉信說，目前房市已經連續萎縮九個月，但與2007、2008年美國次貸危機相比，今年的房市中有很多現金。他說，其實現在現金買家都在等一個入場時機，他們在看房價是否已經在最低點，一旦房市轉折的信號亮起，他們就會一湧而入，造成另一波房市熱潮。特別是最近聯準會調息政策趨緩，一旦升息變降息，就會有大批現金買家湧入。除了美國本地的買家，現在還有來自台灣、中國大陸的海外買家做海外資產重置，入場南加房市，想趁房市低點抄底買房。

加州 南加 亞凱迪亞

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