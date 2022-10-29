抗議朴銀珠抹紅對手 南加亞太裔29日上街頭

韓裔國會議員朴銀珠。(GettyImages)

南加 州亞太裔(AAPI)社區領袖將組織一場針對韓裔國會議員候選人朴銀珠(Michelle Park Steel)的抗議活動暨新聞發布會，時間是10月29日(本周六)上午11時，地點：7700 Orangethorpe Ave, Suite 8, Buena Park, CA 90621。

組織者將在眾議員朴銀珠的競選辦公室前，向當地媒體和加州 國會第45選區選民揭發朴銀珠針對華裔國會候選人陳介飛(Jay Chen)令人憤慨的「抹紅」競選手法，朴銀珠的「抹紅」說法和言論，深深地傷害了南加以及全美各地亞太裔社區的選民。

朴銀珠的「抹紅」競選廣告破壞了原本和諧的南加州亞太裔社區之間的關係，甚至會引發族裔之間的仇恨和潛在的衝突。在「反亞裔 仇恨」依然猖獗之際，這種「抹紅」手法更加強化了仇外心理，即亞裔永遠是外來人。我們堅決反對朴銀珠把國會候選人陳介飛——一位榮獲勳章的美軍海軍預備役少校軍官、一名伊拉克戰爭的老兵、一名受人尊重的亞太裔社區領袖——「抹紅」成為「共產主義中國的選擇」。

朴銀珠採用的麥卡錫主義策略和骯髒的「抹紅」手法是亞太裔社區完全不能接受的。因此，南加州亞太裔社區必須以最強烈的措辭加以制止和譴責。

美國華人政治聯盟主席(IAPAC)盧春雨說，「該南加社團源於越柬寮華人政治聯盟，過去22年裡，我們在南加背書支持過數百位各族裔、各黨派的候選人，從未看到過如此低惡劣的仇恨競選言論。我們南加的亞太裔社區一直在相互支持和提攜。我們不會允許朴銀珠無端煽動仇恨的選舉手段，破壞我們亞裔社區兄弟姐妹之間的團結。」

美國華人聯合會會長薛海培說，「這絕對是麥卡錫主義的死灰復燃。而且，這次對我們造成傷害的人也是一位亞裔，這令我們更加難過和憤慨。如果朴銀珠能把陳介飛這樣令人尊重的海軍預備役軍官和社區領袖，抹黑成美國叛徒，那麼，在未來華裔社區中，還有誰能保證在競選公職時不會受到類似攻擊呢？我們必須要制止朴銀珠骯髒的競選手法！」