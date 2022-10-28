台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

日前兩名台灣遊客結束自己的「賭城之旅」之後，本計畫從拉斯維加斯（Las Vegas）飛往加拿大 溫哥華繼續旅行，萬萬沒想到落地加拿大後，卻慘遭海關拘留四天，隨身攜帶共計17萬4200美元現金也遭海關全部沒收。

當事人陳先生表示，他與同伴林先生9月初飛抵溫哥華國際機場 （Vancouver International Airport）時，兩人共攜帶18萬5000美元的現金。所有現金均已在出境台灣和入境美國時申報。臨行前出於安全考慮，將其中的17萬美元的現金放在一個上鎖的行李箱裡，而剩餘的現金則隨身攜帶。

但沒想到的是，在落地溫哥華後，他們放在行李箱裡的17萬現金全部被加拿大海關沒收，還被關了四天。

陳先生說，「從拉斯維加斯出境時，我們按要求向美國海關申報了這些現金。在落地溫哥華後，我在過第一道海關時特地向加拿大海關人員諮詢應如何正確申報我們行李箱內的現金，海關工作人員告訴我們應該分開申報，於是我們就專門分別填寫了申報單——我填寫了10萬美元的申報單，林先生填寫了8萬5000美元的申報單。」

進小黑屋 分別盤問

然而，之後在海關的第二道檢查時（超過4萬美元需要進行額外審查），事情卻變得大大出乎他們的意料。陳先生說，海關工作人員當時直接把我們兩人分開，並且分別帶進了兩間海關「小黑屋」，沒收了我們的所有行李，文件和手機 ，隨即開始盤問這些現金的來源和申報時間。「因為我們的資金本來就完全合法，並且還隨身攜帶了所有的證明文件，所以海關當時自然查不出我們的現金有任何問題。但我們還是被毫無理由的一直關押著。」

陳先生表示，在這間「小黑屋」裡被關了大概十幾個小時後（不知道具體時間，因為手機和手錶全被沒收），他先是被帶進一間「只有一張椅子和一個馬桶的房間」，沒過多久他竟被戴上手銬押上了囚車，被帶去另一個不知道是哪裡的地方度過兩晚。直到四天後，他們才被押回機場，且被拒絕入境加拿大，將他們直接遣返美國。

陳先生回憶，「那時候被關在裡面，手機全部被沒收，無法與外界聯絡，十分氣憤又非常害怕。而且當時我身上所有的衣服繩子、褲帶、鞋帶都被他們剪掉，理由竟然說是為了防止我自殺。」

被疑詐欺 無非法紀錄

陳先生說，「在海關問話中，他們先是懷疑我有洗錢嫌疑，但這並不成立，因為我們當時身上帶著所有ATM的取款憑證以及股票買賣的交易紀錄。然後他們又說我們在拉斯維加斯賭場欺詐。但著還是無稽之談，我們並沒有任何被賭場舉報的不良紀錄。之後他們在翻看我手機時，發現我手機裡存有其他人的護照照片，隨即又開始懷疑我參與組織犯罪，但實際上那些照片是我幫朋友買機票時用上的。總之，他們始終未能夠提供任何證據顯示我們有任何問題，但我們還是無緣無故地被關了四天。太讓人氣憤了！」

據陳先生回憶，在最後兩天裡，海關給陳先生一行人提供免費律師，在了解了他們的情況後，律師建議他們保持沉默，不要再配合海關的任何問話。因為有了律師的支持，他們開始質問海關人員為什麼無故扣留他們的資金，但海關一直沒有作出任何回答。

現金沒收 未說明原因

陳先生回憶說，「我們這個案子的聽證會被安排在9月17日，期間只允許我們求助領館，領館告訴我們會在聽證會當天派人來關心進展。但是就在聽證會的前一天， 我們竟突然又被押回機場。當時，海關人員發給我們一份『自願離境單』，要我們在上面簽字，並表明是我們自己放棄入境加拿大，並主動要求離境。」

對方指出，「如果我們不在表單上簽字離境，而是繼續留下參加聽證會。那麼在聽證會過後，就會留下不良行程紀錄，並會影響今後我們入境其他國家。此外，我們將至少五年不被允許再進入加拿大。現在我們還有最後的機會簽名離開，這樣就不會留下任何不良紀錄。」

「我們當時害怕留下不良紀錄影響以後的出行，就選擇放棄聽證會，選擇簽字。海關人員立刻就給我們安排了最近一班飛回拉斯維加斯的航班。」陳先生說，「在逼我們簽署自願離境的協議後，我一直在問海關人員既然我們沒有違法，錢為什麼不能歸還給我們？海關人員說，已經太遲了，因為錢現在已經不在他們這裡，我們回去後可以自己為此事申報。」

陳先生氣憤的表示，他到現在仍然不明白他們的錢為什麼會被沒收，而且就這樣被拘留四天，至今沒有討回說法。「我們明明嚴格遵照了第一位加拿大海關人員的指示進行申報，他們為什麼不去找那位海關人員核實情況？這簡直就是個土匪政府！」

自願離境 仍留驅逐紀錄

值得一提的是，雖然加拿大海關當時告訴陳先生，放棄聽證會自願離境就不會留下任何紀錄，但事實好像並非真的如此。在陳先生一行人被「遣送」回拉斯維加斯後，落地時美國的海關邊境人員見到他們問的第一句話就是，「為什麼你們被加拿大海關驅逐了？」

記者就此諮詢了聯邦海關與邊境保護局U.S. Customs and Border Protection，CBP），CBP發言人Jaime Ruiz回答表示，首先，美國海關無法對加拿大海關的行為，發表任何評論或進行干涉。但就美國海關來說，有時確實存在旅客主動申報攜帶現金後仍然被沒收的情況，因為這當中可能存在申報金額與實際情況不符等問題，從而導致海關採取相關措施。不過，美國海關會提供給旅客修改申報金額的機會，就是為了防止出現不必要的誤會。