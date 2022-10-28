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涉賄賂前議員惠薩 「深圳新世界」建商逃回中國

洛杉磯訊
涉嫌賄略洛市議員惠薩的華商黃偉被認為在中國，庭審皆缺席。（截至unsplash）
涉嫌賄略洛市議員惠薩的華商黃偉被認為在中國，庭審皆缺席。（截至unsplash）

一名聯邦檢察官27日告訴陪審團，一名擁有一家中國酒店公司、目前逃亡的房地產開發商，用超過150 美元現金、私人飛機旅行、賭場籌碼和妓女，賄賂前洛杉磯市議員惠薩（ José Huizar），以換取洛市官方支持其公司在洛市中心的重建項目。但辯方反駁說市政府官員「普遍喜歡」該項目，因此「沒有理由賄賂任何人」。

這名地產開發商是中資企業「深圳新世界」（Shen Zhen New World）的負責人黃偉（Wei Huang，音譯）。檢方相信黃偉在中國，他在與惠薩收賄一案的相關案件開庭審理時，未曾出席。

這起針對深圳新世界的案件審理，涉及截至2020年7月針對洛杉磯前市議員惠薩和多位同伙涉嫌收賄的案件。涉嫌案件之多，庭審更拆分為為三個。起訴書中指控深圳新世界曾以三種形式行賄，包括賄賂公職人員、支持賄賂的行為、和付錢給公職人員出國外旅遊，讓原應為市民及市政府服務的惠薩轉為黃偉服務。

聯邦檢察官卡斯塔涅達 (Patrick Castañeda) 稱，黃偉向惠薩贈與的禮物，包括十日澳洲旅，期間參觀高爾夫度假村、豪華套房、現金、及拉斯維加斯酒店內的私人賭局。更在旅遊期間，提供妓女陣容，任其隨意挑選。

深圳新世界的聯合法律顧問斯廷加德（ Richard M. Steingard） 在庭上反駁稱，惠薩與黃偉確實有一同出遊，但這些額外的好處都是由賭場提供，以便巴結這位億萬富翁開發商。並表示，這些一同出遊的行程與洛市重建項目完全無關，黃偉也從未要求任何市議員給予任何回報。黃偉認為這個重建項目，就算沒有要求支持，市政府官員們也會喜歡其建案所帶來的工作機會。斯廷加德強調，現在也無任何證據顯示惠薩對項目採取任何行動。

聯邦檢察官則稱，深圳新世界在2010年斥資6300萬元收購位於惠薩為市議員的洛杉磯大酒店（LA Grand Hotel）。當時惠薩為規劃和土地利用管理委員會主席，負責監督該市的商業和住宅開發項目。深圳新世界更在2018年6月向城市規劃部門提出申請，將洛杉磯大酒店改建為住宅和商業混合的摩天大樓。

起訴書也提到，在2013年2月至2018年11月期間，黃偉曾向惠薩、及其助手埃斯帕扎（George Esparza）不定時提供現金、賭場賭博籌碼、私人飛機、飛行航班、豪華酒店住宿券、豪華大餐、水療服務、接送服務、政治捐款和優惠貸款等。

檢察官卡斯塔涅達並表示，黃偉提供這些利益是為了影響當時的市議員，在各個市委員會提出的動議和決議，以使投資項目洛杉磯大酒店受益，並促使規劃委員會加快審批程序。也間接對其他城市官員施加壓力，以影響項目的審批過程，並讓受賄議員從中介紹或投票表決，以提高深圳新世界和黃偉在市場中的聲譽。

對這些說法，深圳新世界則透過律師全盤否認。

洛杉磯 檢察官 澳洲

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